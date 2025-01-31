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12:03 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل
"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل
سبوتنيك عربي
أدلت مارين لوبان، زعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، بتصريحات بشأن الجزائر، وصفتها وسائل إعلام جزائرية بأنها "مستفزة وخطيرة وغير مسؤولة". 31.01.2025, سبوتنيك عربي
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ودعت لوبان، خلال مقابلة لها على قناة "إل سي اي"، إلى "اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر"، بحسب قولها.وقالت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة: "شباب الجزائر ليس له مستقبل، وفرنسا ليست مسؤولة عن هذا الوضع، ولن أستسلم للتوبة أو طلب السماح عن جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.كما أشارت لوبان إلى العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، على الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مماثلة ضد الجزائر والدول التي ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين، على حد قولها.وقالت لوبان في هذا السياق: "سأفعل تماما كما فعل دونالد ترامب، مع كولومبيا".وتصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر، بعد رفض الأخيرة استقبال المؤثر بوعلام صنصال، الذي رحّلته السلطات الفرنسية الخميس الماضي، ما أثار غضب باريس التي اعتبرت الخطوة "محاولة لإذلالها"، وفقا لوزير داخليتها.ودعا وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، إلى "إعادة تقييم العلاقات مع الجزائر"، معتبرًا أن الوضع "وصل إلى درجة مقلقة"، بعد رفض الجزائر استقبال بوعلام صنصال، الذي أُوقف في فرنسا لنشره محتوى يحرض على العنف.ويأتي رفض الجزائر تسلم المؤثر صنصال، من فرنسا، وسط أزمة متفاقمة على خلفية اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتعهد فرنسا بدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء.
https://sarabic.ae/20250130/الجزائر-تعيد-إحياء-مشروع-قديم-يثير-غضب-فرنسا-1097321346.html
https://sarabic.ae/20250111/بيان-شديد-اللهجة-من-الخارجية-الجزائرية-بشأن-إجراء-اتخذته-فرنسا-1096689119.html
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الجزائر, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي
الجزائر, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي

"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل

16:08 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikovزعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان
زعيمة كتلة التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
زعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان
© Sputnik . Ramil Sitdikov
تابعنا عبر
أدلت مارين لوبان، زعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، بتصريحات بشأن الجزائر، وصفتها وسائل إعلام جزائرية بأنها "مستفزة وخطيرة وغير مسؤولة".
ودعت لوبان، خلال مقابلة لها على قناة "إل سي اي"، إلى "اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر"، بحسب قولها.
وقالت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة: "شباب الجزائر ليس له مستقبل، وفرنسا ليست مسؤولة عن هذا الوضع، ولن أستسلم للتوبة أو طلب السماح عن جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
كما أشارت لوبان إلى العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، على الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مماثلة ضد الجزائر والدول التي ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين، على حد قولها.
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وقالت لوبان في هذا السياق: "سأفعل تماما كما فعل دونالد ترامب، مع كولومبيا".
وسبق أن دعت لوبان الحكومة الفرنسية إلى تعليق منح تأشيرات الدخول للجزائريين، مجددة خلال اللقاء التلفزيوني، مطالبتها بربط منح التأشيرات بإعادة قبول الجزائر لمواطنيها المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا.
وتصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر، بعد رفض الأخيرة استقبال المؤثر بوعلام صنصال، الذي رحّلته السلطات الفرنسية الخميس الماضي، ما أثار غضب باريس التي اعتبرت الخطوة "محاولة لإذلالها"، وفقا لوزير داخليتها.
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ودعا وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، إلى "إعادة تقييم العلاقات مع الجزائر"، معتبرًا أن الوضع "وصل إلى درجة مقلقة"، بعد رفض الجزائر استقبال بوعلام صنصال، الذي أُوقف في فرنسا لنشره محتوى يحرض على العنف.
وقال ريتايو: "أعتقد أننا وصلنا إلى درجة مثيرة للقلق للغاية مع الجزائر، ويجب إعادة تقييم الإجراءات المستقبلية المتعلقة بها"، وفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
ويأتي رفض الجزائر تسلم المؤثر صنصال، من فرنسا، وسط أزمة متفاقمة على خلفية اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتعهد فرنسا بدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء.
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