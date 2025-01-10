لم يعد التسامح مقبولا… التوتر يبلغ أشده بين فرنسا والجزائر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250110/لم-يعد-التسامح-مقبولا-التوتر-يبلغ-أشده-بين-فرنسا-والجزائر-1096667012.html
لم يعد التسامح مقبولا… التوتر يبلغ أشده بين فرنسا والجزائر
لم يعد التسامح مقبولا… التوتر يبلغ أشده بين فرنسا والجزائر
سبوتنيك عربي
تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر، بعد رفض الأخيرة استقبال المؤثر "بوعلام صنصال"، الذي رحلته السلطات الفرنسية الخميس الماضي، ما أثار غضب باريس التي اعتبرت... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T17:55+0000
2025-01-10T17:55+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101330/80/1013308041_0:240:2664:1739_1920x0_80_0_0_ba2125e3d49c19889f14a279355ec4fe.jpg
ودعا وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، اليوم الجمعة، إلى إعادة تقييم العلاقات مع الجزائر، معتبرا أن الوضع "وصل إلى درجة مقلقة"، بعد رفض الجزائر استقبال بوعلام، الذي أوقف في فرنسا لنشره محتوى يحرض على العنف، وأشارت الصحافة الفرنسية إلى أنه محتجز حاليا بانتظار الحكم. وقال ريتايو: "أعتقد أننا وصلنا إلى درجة مثيرة للقلق للغاية مع الجزائر، ويجب إعادة تقييم الإجراءات المستقبلية المتعلقة بها"، وفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.وبيّن ريتايو: "لقد أصدرت أمرا بالطرد، والسلطات الجزائرية لم ترغب في السماح له بالنزول على الأراضي الجزائرية، وهو ما يتناقض تماما مع القواعد".وواصل: "أعتقد أن فرنسا لا يمكنها أن تتسامح مع هذا الوضع، وندعو إلى "تقييم كل الوسائل المتاحة فيما يتعلق بالجزائر من أجل الدفاع عن مصالحنا".في الوقت ذاته، أوقفت باريس مؤثرين جزائريين بتهمة "الترويج للإرهاب والتهديدات بالقتل"، في ظل تصاعد حملة "#مانيش_راضي" الاحتجاجية ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، ورافق ذلك جدل كبير حول اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، الذي اتهم بالعمالة بعد تصريحاته حول أراض مغربية اقتُطعت لصالح الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.الحكومة الفرنسية وصفت احتجاز صنصال بأنه "غير مقبول"، بينما شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة إطلاق سراحه، معتبرا أن الجزائر "تسيء إلى سمعتها" بهذا الإجراء، في إشارة إلى استمرار تعقيد العلاقات الثنائية بين البلدين.ويأتي رفض الجزائر تسلم المؤثر "بو علام صنصال" من فرنسا، وسط أزمة متفاقمة على خلفية اعتراف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وتعهد فرنسا بدعم مبادرة الحكم الذاتي.
https://sarabic.ae/20250109/الجزائر-ترفض-استقبال-ناشط-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي-رحلته-باريس-وتعيده-إلى-فرنسا-1096640970.html
https://sarabic.ae/20250110/قطر-تتصدر--التوترات-السياسية-تزيح-فرنسا-من-قمة-المستثمرين-في-الجزائر-1096663927.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101330/80/1013308041_14:0:2651:1978_1920x0_80_0_0_07f4cec75599648211cc7fdce96bc611.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لم يعد التسامح مقبولا… التوتر يبلغ أشده بين فرنسا والجزائر

17:55 GMT 10.01.2025
© Sputnik . Vitalei Ankov / الانتقال إلى بنك الصورعلم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
علم فرنسا
© Sputnik . Vitalei Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر، بعد رفض الأخيرة استقبال المؤثر "بوعلام صنصال"، الذي رحلته السلطات الفرنسية الخميس الماضي، ما أثار غضب باريس التي اعتبرت الخطوة "محاولة لإذلالها"، وفقا لوزير داخليتها.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، اليوم الجمعة، إلى إعادة تقييم العلاقات مع الجزائر، معتبرا أن الوضع "وصل إلى درجة مقلقة"، بعد رفض الجزائر استقبال بوعلام، الذي أوقف في فرنسا لنشره محتوى يحرض على العنف، وأشارت الصحافة الفرنسية إلى أنه محتجز حاليا بانتظار الحكم.
وقال ريتايو: "أعتقد أننا وصلنا إلى درجة مثيرة للقلق للغاية مع الجزائر، ويجب إعادة تقييم الإجراءات المستقبلية المتعلقة بها"، وفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
الجزائر ترفض استقبال "ناشط" على مواقع التواصل الاجتماعي رحلته باريس وتعيده إلى فرنسا
أمس, 23:59 GMT
وبيّن ريتايو: "لقد أصدرت أمرا بالطرد، والسلطات الجزائرية لم ترغب في السماح له بالنزول على الأراضي الجزائرية، وهو ما يتناقض تماما مع القواعد".
وواصل: "أعتقد أن فرنسا لا يمكنها أن تتسامح مع هذا الوضع، وندعو إلى "تقييم كل الوسائل المتاحة فيما يتعلق بالجزائر من أجل الدفاع عن مصالحنا".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
قطر تتصدر ... التوترات السياسية تزيح فرنسا من قمة المستثمرين في الجزائر
15:14 GMT
في الوقت ذاته، أوقفت باريس مؤثرين جزائريين بتهمة "الترويج للإرهاب والتهديدات بالقتل"، في ظل تصاعد حملة "#مانيش_راضي" الاحتجاجية ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، ورافق ذلك جدل كبير حول اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، الذي اتهم بالعمالة بعد تصريحاته حول أراض مغربية اقتُطعت لصالح الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.
الحكومة الفرنسية وصفت احتجاز صنصال بأنه "غير مقبول"، بينما شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة إطلاق سراحه، معتبرا أن الجزائر "تسيء إلى سمعتها" بهذا الإجراء، في إشارة إلى استمرار تعقيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويأتي رفض الجزائر تسلم المؤثر "بو علام صنصال" من فرنسا، وسط أزمة متفاقمة على خلفية اعتراف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وتعهد فرنسا بدعم مبادرة الحكم الذاتي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала