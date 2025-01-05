https://sarabic.ae/20250105/فرنسا-تعتقل-مؤثرين-جزائريين-وسط-توترات-متصاعدة-بين-البلدين-1096486154.html

فرنسا تعتقل مؤثرين جزائريين وسط توترات متصاعدة بين البلدين

فرنسا تعتقل مؤثرين جزائريين وسط توترات متصاعدة بين البلدين

سبوتنيك عربي

شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية جولة جديدة من التصعيد، حيث اعتقلت السلطات الفرنسية مؤثرين من أصول جزائرية بتهمة "الترويج للإرهاب والتهديدات بالقتل". 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T06:56+0000

2025-01-05T06:56+0000

2025-01-05T06:56+0000

العالم العربي

أخبار فرنسا

عبد المجيد تبون

الجزائر

الأخبار

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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الشرطة الفرنسية كانت قد القبض على المؤثرين يوم الجمعة الماضي في مدينتي بريست وغرونوبل، وذلك على خلفية مقاطع فيديو نشروها على منصة "تيك توك"، وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية.وجاء هذا الإجراء الفرنسي بعد أيام قليلة من الخطاب الناري للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي هاجم فيه الاستعمار الفرنسي بشدة، وطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في الجزائر.وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع الجزائر، إلا أن التصعيد الأخير يشير إلى عمق الخلافات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف الذاكرة.وشن تبون، هجوما شديد اللهجة على فرنسا وتاريخها الاستعماري في بلاده، وذلك خلال كلمته أمام غرفتي البرلمان بمناسبة خطابه السنوي حول الأوضاع في البلاد، حيث خاطب تبون قادة فرنسا، قائلاً: "اعترفوا بجرائمكم، إذا كنتم صادقين".وهاجم تبون أيضا الكاتب الفرنسي - الجزائري المسجون بوعلام صنصال، الذي تطالب باريس بالإفراج عنه، مؤكدا أنه "لص مجهول الهوية والنسب".وأشارعبد المجيد تبون، في معرض حديثه عن الإبادة التي تعرضت لها بلاده إبان فترة الاستعمار الفرنسي، إلى الجرائم تعرّض لها الشعب الجزائري في مناطق عدة مثل الزعاطشة والأغواط، حيث تم قتل الجزائريين بالغاز، ومجزرة 8 مايو/ أيار 1945، التي راح ضحيتها 45 ألف شهيد.كما لفت إلى وجود 500 جمجمة لشهداء الجزائر ما زالت بفرنسا، حيث لم تتمكن الجزائر من استرجاع سوى 24 منها حتى الآن، وفقا له.وذكر أن الاستعمار الفرنسي، الذي أصبح فيما بعد قوة نووية، ترك وراءه أمراضًا ناجمة عن تجاربه النووية في الجنوب الجزائري، وما زال السكان هناك يعانون منها حتى اليوم.وفي قضية أخرى تعتبرها الجزائر حاسمة، أكد الرئيس الجزائري أن موقف بلاده تجاه قضية الصحراء الغربية، "لن يتغير اليوم ولا مستقبلًا حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه"، واصفًا هذا الموقف بأنه "يعبّر عن احترام الجزائر للشرعية الدولية، وليس موجهًا ضد أي طرف".وذكر تبون أن "قضية الصحراء مدرجة في الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وهي مطروحة أمام لجنة تصفية الاستعمار الأممية"، مضيفًا أن فكرة "الحكم الذاتي، هي فكرة فرنسية بالأساس وليست مغربية، لم تولد في الرباط أو مراكش".

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العالم العربي, أخبار فرنسا , عبد المجيد تبون, الجزائر, الأخبار