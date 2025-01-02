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الجزائر تحدد أولويات برنامج رئاستها لمجلس الأمن الدولي

الجزائر تحدد أولويات برنامج رئاستها لمجلس الأمن الدولي

سبوتنيك عربي

يعتزم الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، تقديم برنامج رئاسة الجزائر لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير/... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T11:21+0000

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2025-01-02T11:21+0000

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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن "الجزائر تسعى من خلال هذه الخطوة المهمة إلى الاستمرار في إيصال صوت الدول العربية والأفريقية والدفاع عن القضايا العادلة. هذه الرئاسة تأتي بعد مرور عام على انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في هذا الجهاز الأممي".وبحسب السفير عمار بن جامع، ستُركز الجزائر على "قضايا ذات أولوية خاصة، من بينها الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية".وتخطط الجزائر لتنظيم نقاش عام على المستوى الوزاري حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يُتوقع أن يشارك في هذا الحدث.وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه وبتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كثّف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، جهوده لصالح فلسطين، وسعت الجزائر لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة.يذكر أنه بعد عام على انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ستتولى رئاسة المجلس لمدة شهر، سيتم خلاله منح أولوية خاصة للملفات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في فلسطين، ومكافحة الإرهاب في أفريقيا.كما سيشهد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، اجتماعات برئاسة الجزائر، حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع بشأن اليمن، حيث سيقدم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إحاطة بهذا الشأن.

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