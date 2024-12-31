https://sarabic.ae/20241231/الرئيس-الجزائري-يشن-هجوما-حادا-على-فرنسا-ويتهمها-بصياغة-خطة-الحكم-الذاتي-في-الصحراء-الغربية-فيديو-1096352676.html

الرئيس الجزائري يشن هجوما حادا على فرنسا ويتهمها بصياغة خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية... فيديو

الرئيس الجزائري يشن هجوما حادا على فرنسا ويتهمها بصياغة خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية... فيديو

سبوتنيك عربي

شنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هجوما شديد اللهجة على فرنسا وتاريخها الاستعماري في بلاده. 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T08:10+0000

2024-12-31T08:10+0000

2024-12-31T08:10+0000

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وخلال كلمته أمام غرفتي البرلمان بمناسبة خطابه السنوي حول الأوضاع في البلاد، خاطب تبون قادة فرنسا، قائلاً: "اعترفوا بجرائمكم، إذا كنتم صادقين".وهاجم أيضا الكاتب الفرنسي - الجزائري المسجون بوعلام صنصال، الذي تطالب باريس بالإفراج عنه، مؤكدا أنه "لص مجهول الهوية والنسب".وأشارعبد المجيد تبون، في معرض حديثه عن الإبادة التي تعرضت لها بلاده إبان فترة الاستعمار الفرنسي، إلى الجرائم تعرّض لها الشعب الجزائري في مناطق عدة مثل الزعاطشة والأغواط، حيث تم قتل الجزائريين بالغاز، ومجزرة 8 مايو/ أيار 1945، التي راح ضحيتها 45 ألف شهيد.كما لفت إلى وجود 500 جمجمة لشهداء الجزائر ما زالت بفرنسا، حيث لم تتمكن الجزائر من استرجاع سوى 24 منها حتى الآن، وفقا له.وذكر أن الاستعمار الفرنسي، الذي أصبح فيما بعد قوة نووية، ترك وراءه أمراضًا ناجمة عن تجاربه النووية في الجنوب الجزائري، وما زال السكان هناك يعانون منها حتى اليوم.وفي قضية أخرى تعتبرها الجزائر حاسمة، أكد الرئيس الجزائري أن موقف بلاده تجاه قضية الصحراء الغربية، "لن يتغير اليوم ولا مستقبلًا حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه"، واصفًا هذا الموقف بأنه "يعبّر عن احترام الجزائر للشرعية الدولية، وليس موجهًا ضد أي طرف".وذكر تبون أن "قضية الصحراء مدرجة في الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وهي مطروحة أمام لجنة تصفية الاستعمار الأممية"، مضيفًا أن فكرة "الحكم الذاتي، هي فكرة فرنسية بالأساس وليست مغربية، لم تولد في الرباط أو مراكش".

https://sarabic.ae/20241219/برلماني-جزائري-فرنسا-تحرك-الماك-ورشاد-الإرهابيتين-للضغط-على-بلادنا-1095983040.html

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الجزائر, أخبار فرنسا , عبد المجيد تبون, أخبار العالم الآن, العالم العربي