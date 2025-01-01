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https://sarabic.ae/20250101/الجزائر-تترأس-مجلس-الأمن-والقضية-الفلسطينية-في-أولوياتها-1096374956.html
الجزائر تترأس مجلس الأمن والقضية الفلسطينية في أولوياتها
الجزائر تترأس مجلس الأمن والقضية الفلسطينية في أولوياتها
سبوتنيك عربي
بعد عام على انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، ستتولى رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر، سيتم خلاله منح أولوية خاصة للملفات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط،... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T04:14+0000
2025-01-01T04:14+0000
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وتنظم الجزائر في هذا الإطار، مناقشة فصلية مفتوحة على المستوى الوزاري حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.بحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كثّف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، جهوده لصالح فلسطين. وسعت الجزائر لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق نار “فوري” و”دائم” في غزة.كما سيشهد شهر يناير اجتماعات تحت رئاسة الجزائر حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع بشأن اليمن، حيث سيقدم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إحاطة بهذا الشأن.وتعتزم الجزائر أيضا، خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن، تنظيم اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في افريقيا.الجزائر تسلم المغرب عشرات المعتقلين بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعيةتحالف عربي ثلاثي يقود ثورة الطاقة في شمال أفريقيا
https://sarabic.ae/20241230/تستهدف-جذب-12-مليون-سائح-هل-تنجج-الجزائر-في-التغلب-على-عوائق-تطوير-قطاع-السياحة-1096336499.html
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العالم العربي, العالم, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, العالم, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم

الجزائر تترأس مجلس الأمن والقضية الفلسطينية في أولوياتها

04:14 GMT 01.01.2025
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
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بعد عام على انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، ستتولى رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر، سيتم خلاله منح أولوية خاصة للملفات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، لاسيما في فلسطين، ومكافحة الارهاب في افريقيا.
وتنظم الجزائر في هذا الإطار، مناقشة فصلية مفتوحة على المستوى الوزاري حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن المتوقع أن يشارك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في هذا الحدث.

بحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كثّف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، جهوده لصالح فلسطين. وسعت الجزائر لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق نار “فوري” و”دائم” في غزة.
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كما سيشهد شهر يناير اجتماعات تحت رئاسة الجزائر حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع بشأن اليمن، حيث سيقدم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إحاطة بهذا الشأن.
وتعتزم الجزائر أيضا، خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن، تنظيم اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في افريقيا.
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