https://sarabic.ae/20250130/لوبان-لا-تستبعد-استقالة-ماكرون-من-رئاسة-فرنسا-قبل-نهاية-ولايته-1097295521.html
لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته
لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته
سبوتنيك عربي
قالت زعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، إنها "لا تستبعد استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل نهاية ولايته". 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T03:59+0000
2025-01-30T03:59+0000
2025-01-30T03:59+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت لوبان، في مقابلة تلفزيونية، "يبدو لي أن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية لا تتوافق مع مؤسسات دولتنا، ولكنني لا أستبعد ذلك".وأضافت أنه "كلما قلت المدة التي يبقى فيها ماكرون في السلطة، كان ذلك أفضل بالنسبة للتجمع الوطني".وفي وقت سابق، قالت مارين لوبان، إنها تعتقد أن فرنسا ستشهد حلا جديدا للبرلمان. علما بأنه وفقا للدستور الفرنسي، لا يمكن حل البرلمان إلا بعد مرور عام على حله السابق، أي لغاية حزيران /يونيو 2025.وشهدت فرنسا خلال عام 2024 تغيير أربعة رؤساء وزراء، وهو رقم قياسي في التاريخ الفرنسي. بعد حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية استثنائية في يوليو/ تموز، والتي لم تحصل فيها أي كتلة على أغلبية مطلقة، حيث عجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن تعيين رئيس وزراء جديد لمدة 50 يوما.واستمرت آخر حكومة فرنسية لمدة ثلاثة أشهر فقط، قبل أن يتم إقالتها مع رئيس الوزراء ميشال بارنييه عبر تصويت بحجب الثقة من المعارضة – وهي المرة الأولى منذ عام 1962.
https://sarabic.ae/20241202/ماكرون-يبدأ-البحث-عن-رئيس-وزراء-جديد-وسط-تهديدات-بسحب-الثقة-من-الحكومة-1095424991.html
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته
قالت زعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، إنها "لا تستبعد استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل نهاية ولايته".
موسكو- سبوتنيك
. وقالت لوبان، في مقابلة تلفزيونية، "يبدو لي أن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية لا تتوافق مع مؤسسات دولتنا، ولكنني لا أستبعد ذلك".
وأضافت أنه "كلما قلت المدة التي يبقى فيها ماكرون في السلطة، كان ذلك أفضل بالنسبة للتجمع الوطني".
وفي وقت سابق، قالت مارين لوبان، إنها تعتقد أن فرنسا ستشهد حلا جديدا للبرلمان. علما بأنه وفقا للدستور الفرنسي، لا يمكن حل البرلمان إلا بعد مرور عام على حله السابق، أي لغاية حزيران /يونيو 2025.
وشهدت فرنسا خلال عام 2024 تغيير أربعة رؤساء وزراء، وهو رقم قياسي في التاريخ الفرنسي. بعد حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية استثنائية في يوليو/ تموز، والتي لم تحصل فيها أي كتلة على أغلبية مطلقة، حيث عجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن تعيين رئيس وزراء جديد لمدة 50 يوما.
واستمرت آخر حكومة فرنسية لمدة ثلاثة أشهر فقط، قبل أن يتم إقالتها مع رئيس الوزراء ميشال بارنييه عبر تصويت بحجب الثقة من المعارضة – وهي المرة الأولى منذ عام 1962.