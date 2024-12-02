https://sarabic.ae/20241202/ماكرون-يبدأ-البحث-عن-رئيس-وزراء-جديد-وسط-تهديدات-بسحب-الثقة-من-الحكومة-1095424991.html

ماكرون يبدأ البحث عن رئيس وزراء جديد وسط تهديدات بسحب الثقة من الحكومة

ماكرون يبدأ البحث عن رئيس وزراء جديد وسط تهديدات بسحب الثقة من الحكومة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بدء عملية البحث عن خليفة لرئيس الوزراء الحالي ميشال بارنييه، الذي يواجه تهديدًا متزايدًا بسحب الثقة من حكومته من قبل... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T23:03+0000

2024-12-02T23:03+0000

2024-12-02T23:04+0000

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg

ووفقًا لما نقلته قناة "بي أف أم" الفرنسية عن مصادر مطلعة، بدأ ماكرون منذ الأسبوع الماضي دراسة الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات والمكالمات الهاتفية لمناقشة الخيارات المحتملة. كما استفسر عن التوقيت المناسب لتقديم مذكرة حجب الثقة، بهدف تحديد موعد تعيين رئيس الوزراء الجديد.ويأتي هذا الحراك السياسي بعد إعلان أحزاب مثل "فرنسا الأبية" و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليمينيين عن تقديم مذكرات حجب ثقة ضد الحكومة، بينما أكد حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف تقديم مذكرة خاصة به ودعمه لأي لائحة يقدمها اليسار.ومن المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية غدًا الأربعاء على مذكرة حجب الثقة المقدمة ضد الحكومة.وقد طرح "التجمع الوطني" شروطًا لعدم التصويت لصالح حجب الثقة، تضمنت الامتناع عن رفع الضرائب على الكهرباء، خفض المساعدات الطبية للأجانب، والتراجع عن خطط تقليل تغطية تكلفة الأدوية. كما طالب باتخاذ خطوات لزيادة معاشات التقاعد.أما أحزاب اليسار فقد أعلنت أنها ستدعم سحب الثقة إذا لم يتم التصويت على ميزانية الضمان الاجتماعي، التي أثارت الجدل بعد تمريرها دون تصويت.يشار إلى أن المادة 49.3 من الدستور الفرنسي تمنح الحكومة صلاحية تمرير القوانين دون موافقة البرلمان، لكنها تتيح في الوقت ذاته للنواب تقديم طلبات حجب الثقة. وعلى الرغم من تفعيل المادة عدة مرات، إلا أن حكومة واحدة فقط سقطت عقب استخدامها، وكان ذلك في عام 1962.

https://sarabic.ae/20241126/الرئاسة-الفرنسية-تلجأ-لخطوة-غير-عادية-لنفي-تقارير-بشأن-سقوط-حكومة-ماكرون-1095225216.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن