https://sarabic.ae/20250331/روسيا-حكم-القضاء-الفرنسي-بحق-لوبان-يؤكد-احتضار-الديمقراطية-الليبرالية-1099105830.html
روسيا: حكم القضاء الفرنسي بحق لوبان يؤكد "احتضار الديمقراطية الليبرالية"
روسيا: حكم القضاء الفرنسي بحق لوبان يؤكد "احتضار الديمقراطية الليبرالية"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على الحكم الصادر ضد السياسية الفرنسية ماري لوبان، وشبهته بـ"معاناة... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T12:55+0000
2025-03-31T12:55+0000
2025-03-31T12:55+0000
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وقالت زاخاروفا، معلقة على القرار: "معاناة الديمقراطية الليبرالية".وقالت القاضية بنديكت دي بيرتويس، إن "محكمة باريس وجدت أن مارين لوبان، مذنبة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، من خلال تعيين مساعدين وهميين لنواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي".وإلى جانب لوبان، أُدين 8 نواب آخرين من الحزب بارتكاب هذه "الجريمة"، وأُدين 12 نائباً آخرين بتهمة "إخفاء معلومات".وكتب السياسي اليساري، زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، على منصة "إكس"، ملمحًا إلى ضرورة تغيير النظام السياسي للجمهورية الخامسة الحالية: "يجب أن يتخذ الشعب قرار عزل المسؤول المُنتخب. لهذا السبب تحديدًا، يجب إجراء استفتاء حول العزل (السياسيين المُنتخبين) في الجمهورية السادسة الديمقراطية".وسبق أن حكمت المحكمة على مارين لوبان، بغرامة قدرها 100 ألف يورو، مقابل 300 ألف يورو التي طلبها الادعاء. ولن تتمكن الساسية الفرنسية من الترشح للحكومة لمدة 5 سنوات، وسيدخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، ويجب عليها أيضًا أن تخدم عامين بسوار إلكتروني في المنزل.و قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تعليقا على الحكم الصادر بحق مارين لوبان، في فرنسا، إن "المزيد والمزيد من العواصم الأوروبية تتبع طريق انتهاك الأعراف الديمقراطية ولا تتردد في تجاوز حدود الديمقراطية".
https://sarabic.ae/20250130/لوبان-لا-تستبعد-استقالة-ماكرون-من-رئاسة-فرنسا-قبل-نهاية-ولايته-1097295521.html
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أخبار فرنسا , العالم, روسيا
أخبار فرنسا , العالم, روسيا
روسيا: حكم القضاء الفرنسي بحق لوبان يؤكد "احتضار الديمقراطية الليبرالية"
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على الحكم الصادر ضد السياسية الفرنسية ماري لوبان، وشبهته بـ"معاناة الديمقراطية".
وقالت زاخاروفا، معلقة على القرار: "معاناة الديمقراطية الليبرالية".
وقالت القاضية بنديكت دي بيرتويس، إن "محكمة باريس وجدت أن مارين لوبان، مذنبة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، من خلال تعيين مساعدين وهميين لنواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي".
وإلى جانب لوبان، أُدين 8 نواب آخرين من الحزب بارتكاب هذه "الجريمة"، وأُدين 12 نائباً آخرين بتهمة "إخفاء معلومات".
وبحسب المحكمة، فإن الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي بلغت 2.9 مليون يورو.
وكتب السياسي اليساري، زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، على منصة "إكس"، ملمحًا إلى ضرورة تغيير النظام السياسي للجمهورية الخامسة الحالية: "يجب أن يتخذ الشعب قرار عزل المسؤول المُنتخب. لهذا السبب تحديدًا، يجب إجراء استفتاء حول العزل (السياسيين المُنتخبين) في الجمهورية السادسة الديمقراطية".
وسبق أن حكمت المحكمة على مارين لوبان، بغرامة قدرها 100 ألف يورو، مقابل 300 ألف يورو التي طلبها الادعاء. ولن تتمكن الساسية الفرنسية من الترشح للحكومة لمدة 5 سنوات، وسيدخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، ويجب عليها أيضًا أن تخدم عامين بسوار إلكتروني في المنزل.
و قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تعليقا على الحكم الصادر بحق مارين لوبان، في فرنسا، إن "المزيد والمزيد من العواصم الأوروبية تتبع طريق انتهاك الأعراف الديمقراطية ولا تتردد في تجاوز حدود الديمقراطية".