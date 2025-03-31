خبير حول الحكم بحق لوبان: العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا
16:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
16:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250331/خبير-حول-الحكم-بحق-لوبان-العدالة-تستخدم-لأغراض-سياسية-بعد-أن-تبين-أنها-الرئيسة-الفرنسية-القادمة-1099111855.html
خبير حول الحكم بحق لوبان: العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة
خبير حول الحكم بحق لوبان: العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير في العلاقات الدولية والباحث في معهد شيلر في فرنسا، سيباستيان بيريموني، فيما يتعلق بالحكم على لوبان، بأن "العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T15:04+0000
2025-03-31T15:13+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
مارين لوبان
مارين لوبان
أخبار لوبان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102304/37/1023043726_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_3a68477bb245eb3edfbdcac15e786ede.jpg
وقال بيريموني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إيمانويل ماكرون ومعارضون آخرون لمارين لوبان مهتمون بها، إذ يُنظر إليها على أنها الرئيسة القادمة للجمهورية الفرنسية. وقد نُشر استطلاع رأي هذا الأسبوع أظهر أنها، أيًا كان خصمها، من المرجح أن تفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا".وأضاف بيريموني: "لقد تم استخدام العدالة دائمًا لأغراض سياسية. تذكر قضية شتراوس كان. شتراوس كان، الذي كان من المفترض أن يكون المرشح الرئاسي الذي لديه فرصة جيدة للفوز. لقد رأينا كيف يتم استخدام العدالة في مثال فيون، وفي مثال شتراوس كان، ونراها اليوم في مثال مارين لوبان".وخلص بيريموني إلى أن "الاتحاد الأوروبي أصبح عبارة عن دكتاتورية يسيطر عليها أشخاص غير منتخبين، والمفوضية الأوروبية، وأورسولا فون دير لاين. وماكرون هو مجرد ممثل لهذه الديكتاتورية الأوروبية، لذا فهو يقوم بأعمال قذرة لتحقيق مصالحه الخاصة".يذكر أن القاضية بنديكت دي بيرتويس، قالت إن "محكمة باريس وجدت أن مارين لوبان، مذنبة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، من خلال تعيين مساعدين وهميين لنواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي".وإلى جانب لوبان، أُدين 8 نواب آخرين من الحزب بارتكاب هذه "الجريمة"، وأُدين 12 نائباً آخرين بتهمة "إخفاء معلومات". وبحسب المحكمة، فإن الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي بلغت 2.9 مليون يورو.لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل
https://sarabic.ae/20250331/روسيا-حكم-القضاء-الفرنسي-بحق-لوبان-يؤكد-احتضار-الديمقراطية-الليبرالية-1099105830.html
https://sarabic.ae/20250331/القضاء-الفرنسي-يصدر-حكما-تاريخيا-بحق-مارين-لوبان-ويحظر-ترشحها-للانتخابات-1099109727.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102304/37/1023043726_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e44cc0f416f539e9eed987dbcdc75192.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مارين لوبان, مارين لوبان, أخبار لوبان
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مارين لوبان, مارين لوبان, أخبار لوبان

خبير حول الحكم بحق لوبان: العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة

15:04 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 15:13 GMT 31.03.2025)
© Sputnik . Michael Klimentyevزيارة المرشحة الفرنسية ماري لوبان إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
زيارة المرشحة الفرنسية ماري لوبان إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
تابعنا عبر
حصري
أفاد الخبير في العلاقات الدولية والباحث في معهد شيلر في فرنسا، سيباستيان بيريموني، فيما يتعلق بالحكم على لوبان، بأن "العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة".
وقال بيريموني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إيمانويل ماكرون ومعارضون آخرون لمارين لوبان مهتمون بها، إذ يُنظر إليها على أنها الرئيسة القادمة للجمهورية الفرنسية. وقد نُشر استطلاع رأي هذا الأسبوع أظهر أنها، أيًا كان خصمها، من المرجح أن تفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا".
وأضاف بيريموني: "لقد تم استخدام العدالة دائمًا لأغراض سياسية. تذكر قضية شتراوس كان. شتراوس كان، الذي كان من المفترض أن يكون المرشح الرئاسي الذي لديه فرصة جيدة للفوز. لقد رأينا كيف يتم استخدام العدالة في مثال فيون، وفي مثال شتراوس كان، ونراها اليوم في مثال مارين لوبان".
زيارة المرشحة الفرنسية ماري لوبان إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
روسيا: حكم القضاء الفرنسي بحق لوبان يؤكد "احتضار الديمقراطية الليبرالية"
12:55 GMT
وخلص بيريموني إلى أن "الاتحاد الأوروبي أصبح عبارة عن دكتاتورية يسيطر عليها أشخاص غير منتخبين، والمفوضية الأوروبية، وأورسولا فون دير لاين. وماكرون هو مجرد ممثل لهذه الديكتاتورية الأوروبية، لذا فهو يقوم بأعمال قذرة لتحقيق مصالحه الخاصة".

وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على الحكم الصادر ضد السياسية الفرنسية ماري لوبان، وشبهته بـ"المعاناة الديمقراطية".

لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
القضاء الفرنسي يصدر حكما تاريخيا بحق مارين لوبان ويحظر ترشحها للانتخابات
13:46 GMT
يذكر أن القاضية بنديكت دي بيرتويس، قالت إن "محكمة باريس وجدت أن مارين لوبان، مذنبة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، من خلال تعيين مساعدين وهميين لنواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي".
وإلى جانب لوبان، أُدين 8 نواب آخرين من الحزب بارتكاب هذه "الجريمة"، وأُدين 12 نائباً آخرين بتهمة "إخفاء معلومات". وبحسب المحكمة، فإن الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي بلغت 2.9 مليون يورو.
لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته
"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала