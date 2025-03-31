https://sarabic.ae/20250331/خبير-حول-الحكم-بحق-لوبان-العدالة-تستخدم-لأغراض-سياسية-بعد-أن-تبين-أنها-الرئيسة-الفرنسية-القادمة-1099111855.html
خبير حول الحكم بحق لوبان: العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة
خبير حول الحكم بحق لوبان: العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير في العلاقات الدولية والباحث في معهد شيلر في فرنسا، سيباستيان بيريموني، فيما يتعلق بالحكم على لوبان، بأن "العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيريموني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إيمانويل ماكرون ومعارضون آخرون لمارين لوبان مهتمون بها، إذ يُنظر إليها على أنها الرئيسة القادمة للجمهورية الفرنسية. وقد نُشر استطلاع رأي هذا الأسبوع أظهر أنها، أيًا كان خصمها، من المرجح أن تفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا".وأضاف بيريموني: "لقد تم استخدام العدالة دائمًا لأغراض سياسية. تذكر قضية شتراوس كان. شتراوس كان، الذي كان من المفترض أن يكون المرشح الرئاسي الذي لديه فرصة جيدة للفوز. لقد رأينا كيف يتم استخدام العدالة في مثال فيون، وفي مثال شتراوس كان، ونراها اليوم في مثال مارين لوبان".وخلص بيريموني إلى أن "الاتحاد الأوروبي أصبح عبارة عن دكتاتورية يسيطر عليها أشخاص غير منتخبين، والمفوضية الأوروبية، وأورسولا فون دير لاين. وماكرون هو مجرد ممثل لهذه الديكتاتورية الأوروبية، لذا فهو يقوم بأعمال قذرة لتحقيق مصالحه الخاصة".يذكر أن القاضية بنديكت دي بيرتويس، قالت إن "محكمة باريس وجدت أن مارين لوبان، مذنبة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، من خلال تعيين مساعدين وهميين لنواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي".وإلى جانب لوبان، أُدين 8 نواب آخرين من الحزب بارتكاب هذه "الجريمة"، وأُدين 12 نائباً آخرين بتهمة "إخفاء معلومات". وبحسب المحكمة، فإن الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي بلغت 2.9 مليون يورو.لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مارين لوبان, مارين لوبان, أخبار لوبان
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مارين لوبان, مارين لوبان, أخبار لوبان
خبير حول الحكم بحق لوبان: العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة
15:04 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 15:13 GMT 31.03.2025)
حصري
أفاد الخبير في العلاقات الدولية والباحث في معهد شيلر في فرنسا، سيباستيان بيريموني، فيما يتعلق بالحكم على لوبان، بأن "العدالة تستخدم لأغراض سياسية بعد أن تبين أنها الرئيسة الفرنسية القادمة".
وقال بيريموني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إيمانويل ماكرون ومعارضون آخرون لمارين لوبان مهتمون بها، إذ يُنظر إليها على أنها الرئيسة القادمة للجمهورية الفرنسية. وقد نُشر استطلاع رأي هذا الأسبوع أظهر أنها، أيًا كان خصمها، من المرجح أن تفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا".
وأضاف بيريموني: "لقد تم استخدام العدالة دائمًا لأغراض سياسية. تذكر قضية شتراوس كان. شتراوس كان، الذي كان من المفترض أن يكون المرشح الرئاسي الذي لديه فرصة جيدة للفوز. لقد رأينا كيف يتم استخدام العدالة في مثال فيون، وفي مثال شتراوس كان، ونراها اليوم في مثال مارين لوبان".
وخلص بيريموني إلى أن "الاتحاد الأوروبي أصبح عبارة عن دكتاتورية يسيطر عليها أشخاص غير منتخبين، والمفوضية الأوروبية، وأورسولا فون دير لاين. وماكرون هو مجرد ممثل
لهذه الديكتاتورية الأوروبية، لذا فهو يقوم بأعمال قذرة لتحقيق مصالحه الخاصة".
وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على الحكم الصادر ضد السياسية الفرنسية ماري لوبان، وشبهته بـ"المعاناة الديمقراطية".
يذكر أن القاضية بنديكت دي بيرتويس، قالت إن "محكمة باريس وجدت أن مارين لوبان، مذنبة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، من خلال تعيين مساعدين وهميين لنواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي".
وإلى جانب لوبان، أُدين 8 نواب آخرين من الحزب
بارتكاب هذه "الجريمة"، وأُدين 12 نائباً آخرين بتهمة "إخفاء معلومات". وبحسب المحكمة، فإن الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي بلغت 2.9 مليون يورو.