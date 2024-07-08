خبير في العلاقات الدولية: تصدر اليسار في فرنسا متوقع والفرنسيون أمام مفترق طرق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
On air
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بزشكيان إصلاحي جديد يفوز برئاسة إيران
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240708/خبير-في-العلاقات-الدولية-تصدر-اليسار-في-فرنسا-متوقع-والفرنسيون-أمام-مفترق-طرق-1090588734.html
خبير في العلاقات الدولية: تصدر اليسار في فرنسا متوقع والفرنسيون أمام مفترق طرق
خبير في العلاقات الدولية: تصدر اليسار في فرنسا متوقع والفرنسيون أمام مفترق طرق
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي شكر، أن "تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، نتج عن الدور... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T11:56+0000
2024-07-08T11:56+0000
العالم
أخبار فرنسا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/13/1050192327_0:0:2208:1242_1920x0_80_0_0_b6bf30b3ff008aa739ee53aca6eea177.jpg
وأوضح الدكتور شكر، في حديث لـ"إذاعة سبوتنيك"، أنّ "المواطنين الفرنسيين اليوم أمام مشكلة كبيرة، من ناحية صعوبة الانسجام في تركيبة الحكومة المقبلة".وإذ شدّد على أنّ "نسبة الأصوات جاءت ثلاثية الأبعاد"، أكّد أنّ "الفرنسيين أمام خيارين، إما الذهاب مع فريق حكومي ضد آخر لتشكيل ائتلاف، أو صعوبة تشكيل الحكومة وبالتالي حصول فوضى سياسية عارمة في بلادهم".واعتبر أنّ "الداخل الفرنسي لا يمكنه إنكار حقيقة أن ثمة فريقا ثالثا وازنا في البرلمان قادر على الضغط على الشارع والمؤسسات الدستورية".وأضاف: "المرحلة في فرنسا الآن ستقتصر على التحضير لتشكيل ائتلاف حكومي، والمنافسة ستحتدم بين ماكرون وتحالف اليسار، لأن الائتلاف سيساعد على تشكيل حكومة وبالتالي إدارة الجمهورية الفرنسية".وفي ما يتعلق بموقف الرئيس الفرنسي المقبل، قال الدكتور الشكر: "نحن أمام مرحلة جديدة لكون نظام الحكم في فرنسا رئاسيا، لذا تحتاج السلطات إلى أن يكون الرئيس قويا ذات قاعدة برلمانية واسعة ويتمتع بحاضنة شعبية تمكنه من إدارة البلاد وتساهم في تقوية مركزه السياسي".وأضاف: "بعد صدور نتائج الانتخابات ستكون مسألة التحالفات هي الضاغطة على قرار الرئيس المقبل، وقراره لن يكون وسيقرر عنه رئيس كل حزب مشارك في السلطة".وشدّد على أنّ "موقف الرئيس الفرنسي المقبل سيكون ضعيفا"، وأنه "لن يكون قادرا على اتخاذ القرارات الحاسمة، مما سيؤدي إلى نشوء خلافات كبيرة بين اليمين واليسار في السلطة لناحية الملفات الشائكة (المهاجرون – الحرب في أوكرانيا – الاقتصادان الفرنسي والأوروبي)".وذكر الدكتور شكر أنّ "دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة كانت بمثابة خطوة ناقصة، فهو اعتقد أنه سيمضي قدما بإعادة لملمة الداخل الفرنسي وزيادة نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة تماما ومخالفة لجميع التوقعات".وأضاف: "الشعب الفرنسي شعر بالإحباط جراء فشل ماكرون في إدارة الأزمات وتحقيق مطالبه، وهذا اتضح من خلال الإضرابات التي عمت فرنسا والمواجهات التي اندلعت في مختلف أرجاء الجمهورية خلال ولاياته".وبيّن الدكتور شكر أنّ "التوجهات الخارجية المتناقضة ستحكم المشهد الفرنسي مستقبلا، إذ إنّ لكل طرف سياسي داخلي توجهات متعصبة أعلن عنها بصريح العبارة".وقال: "اليوم الفرصة متاحة للأطراف السياسية الفرنسية لتطبيق سياسات مرضية واتباع توجهات منطقية على مستوى السياسة الخارجية".وفي وقت متأخر من ليل أمس الأحد، تصدر تحالف يساري نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث أحبط التصويت في الجولة الثانية تقدم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرصة للعودة من جديد.
https://sarabic.ae/20240707/مرشح-حزب-التجمع-الوطني-الفرنسي-موقف-ماكرون-من-أوكرانيا-قد-تكون-له-عواقب-مأساوية-1090578604.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/13/1050192327_276:0:1932:1242_1920x0_80_0_0_a656e20ccfdff381d54d1d982c9db64f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, أخبار فرنسا , حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في العلاقات الدولية: تصدر اليسار في فرنسا متوقع والفرنسيون أمام مفترق طرق

11:56 GMT 08.07.2024
© Sputnik . Oxana Bobrovitchالعلم الفرنسي
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© Sputnik . Oxana Bobrovitch
تابعنا عبر
حصري
أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي شكر، أن "تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، نتج عن الدور السلبي الذي لعبته باريس على مستوى السياسات الخارجية، والذي كان متراجعا وتابعا بشكل أعمى للموقف الأمريكي".
وأوضح الدكتور شكر، في حديث لـ"إذاعة سبوتنيك"، أنّ "المواطنين الفرنسيين اليوم أمام مشكلة كبيرة، من ناحية صعوبة الانسجام في تركيبة الحكومة المقبلة".
وإذ شدّد على أنّ "نسبة الأصوات جاءت ثلاثية الأبعاد"، أكّد أنّ "الفرنسيين أمام خيارين، إما الذهاب مع فريق حكومي ضد آخر لتشكيل ائتلاف، أو صعوبة تشكيل الحكومة وبالتالي حصول فوضى سياسية عارمة في بلادهم".
واعتبر أنّ "الداخل الفرنسي لا يمكنه إنكار حقيقة أن ثمة فريقا ثالثا وازنا في البرلمان قادر على الضغط على الشارع والمؤسسات الدستورية".
ونوّه بأنّ "توافق اليسار واليمين في فرنسا أمر صعب، إذ إنّ لكل طرف توجهات ونقاط خلافية جذرية في ما يتعلق بإدارة البلاد وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة وغيرها من القضايا".
وأضاف: "المرحلة في فرنسا الآن ستقتصر على التحضير لتشكيل ائتلاف حكومي، والمنافسة ستحتدم بين ماكرون وتحالف اليسار، لأن الائتلاف سيساعد على تشكيل حكومة وبالتالي إدارة الجمهورية الفرنسية".
وفي ما يتعلق بموقف الرئيس الفرنسي المقبل، قال الدكتور الشكر: "نحن أمام مرحلة جديدة لكون نظام الحكم في فرنسا رئاسيا، لذا تحتاج السلطات إلى أن يكون الرئيس قويا ذات قاعدة برلمانية واسعة ويتمتع بحاضنة شعبية تمكنه من إدارة البلاد وتساهم في تقوية مركزه السياسي".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، 29 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
مرشح حزب "التجمع الوطني" الفرنسي: موقف ماكرون من أوكرانيا قد تكون له عواقب مأساوية
أمس, 18:31 GMT
وأضاف: "بعد صدور نتائج الانتخابات ستكون مسألة التحالفات هي الضاغطة على قرار الرئيس المقبل، وقراره لن يكون وسيقرر عنه رئيس كل حزب مشارك في السلطة".
وشدّد على أنّ "موقف الرئيس الفرنسي المقبل سيكون ضعيفا"، وأنه "لن يكون قادرا على اتخاذ القرارات الحاسمة، مما سيؤدي إلى نشوء خلافات كبيرة بين اليمين واليسار في السلطة لناحية الملفات الشائكة (المهاجرون – الحرب في أوكرانيا – الاقتصادان الفرنسي والأوروبي)".
وذكر الدكتور شكر أنّ "دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة كانت بمثابة خطوة ناقصة، فهو اعتقد أنه سيمضي قدما بإعادة لملمة الداخل الفرنسي وزيادة نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة تماما ومخالفة لجميع التوقعات".

وأشار إلى أنّ "الفرنسيين غضبوا من السياسة الخارجية لحكومتهم الحالية، التي سعت للحفاظ على نفوذها في إفريقيا وآسيا، بدون إعطاء الداخل الفرنسي الأولوية".

وأضاف: "الشعب الفرنسي شعر بالإحباط جراء فشل ماكرون في إدارة الأزمات وتحقيق مطالبه، وهذا اتضح من خلال الإضرابات التي عمت فرنسا والمواجهات التي اندلعت في مختلف أرجاء الجمهورية خلال ولاياته".
وبيّن الدكتور شكر أنّ "التوجهات الخارجية المتناقضة ستحكم المشهد الفرنسي مستقبلا، إذ إنّ لكل طرف سياسي داخلي توجهات متعصبة أعلن عنها بصريح العبارة".
وقال: "اليوم الفرصة متاحة للأطراف السياسية الفرنسية لتطبيق سياسات مرضية واتباع توجهات منطقية على مستوى السياسة الخارجية".
وفي وقت متأخر من ليل أمس الأحد، تصدر تحالف يساري نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث أحبط التصويت في الجولة الثانية تقدم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرصة للعودة من جديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي10:26 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала