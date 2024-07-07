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تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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27 د
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29 د
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
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عالم سبوتنيك
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123 د
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https://sarabic.ae/20240707/مرشح-حزب-التجمع-الوطني-الفرنسي-موقف-ماكرون-من-أوكرانيا-قد-تكون-له-عواقب-مأساوية-1090578604.html
مرشح حزب "التجمع الوطني" الفرنسي: موقف ماكرون من أوكرانيا قد تكون له عواقب مأساوية
مرشح حزب "التجمع الوطني" الفرنسي: موقف ماكرون من أوكرانيا قد تكون له عواقب مأساوية
سبوتنيك عربي
أكد مرشح حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا، كريستوف فيرزيني، أن تحالف رئيس البلاد إيمانويل ماكرون مع اليسار بهدف عرقلة التصويت لحزب مارين لوبان، غير... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T18:31+0000
2024-07-07T18:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتابع فيرزيني، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد: "التحالف الذي عقده ماكرون مع أحزاب اليسار قبل الانتخابات مناهض للديمقراطية، فهم لا يتشاركون وجهات النظر بشأن أي قضية ولديهم مواقف متعارضة".واستطرد: "موقف ماكرون المؤيد للحرب في أوكرانيا قد تكون له عواقب مأساوية على فرنسا والاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إذا وصلت لوبان للسلطة ستحاول بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا".وأردف: "هذا أمر مؤكد تماما، مارين لوبان وجوردان بارديلا، سيحاولان القيام بذلك، وسيحاولان بدء المفاوضات وإحضار طرفي الأزمة وجميع حلفائنا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى السلام".وأضاف أن "ماكرون لا يعرف ما هي الحرب، ولهذا السبب لديه مثل هذا الموقف الراديكالي والمؤيد للحرب، وهذا أمر مأساوي بالنسبة لفرنسا ولأوروبا ولعملية السلام برمتها".
https://sarabic.ae/20240704/فرنسا-تنشر-30-ألف-شرطي-خلال-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-تحسبا-لأي-اضطرابات-محتملة-1090465463.html
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العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

مرشح حزب "التجمع الوطني" الفرنسي: موقف ماكرون من أوكرانيا قد تكون له عواقب مأساوية

18:31 GMT 07.07.2024
© AFP 2023 / YARA NARDIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، 29 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، 29 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / YARA NARDI
تابعنا عبر
أكد مرشح حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا، كريستوف فيرزيني، أن تحالف رئيس البلاد إيمانويل ماكرون مع اليسار بهدف عرقلة التصويت لحزب مارين لوبان، غير ديمقراطي.
موسكو - سبوتنيك. وتابع فيرزيني، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد: "التحالف الذي عقده ماكرون مع أحزاب اليسار قبل الانتخابات مناهض للديمقراطية، فهم لا يتشاركون وجهات النظر بشأن أي قضية ولديهم مواقف متعارضة".
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واستطرد: "موقف ماكرون المؤيد للحرب في أوكرانيا قد تكون له عواقب مأساوية على فرنسا والاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إذا وصلت لوبان للسلطة ستحاول بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا".
وأردف: "هذا أمر مؤكد تماما، مارين لوبان وجوردان بارديلا، سيحاولان القيام بذلك، وسيحاولان بدء المفاوضات وإحضار طرفي الأزمة وجميع حلفائنا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى السلام".
وأضاف أن "ماكرون لا يعرف ما هي الحرب، ولهذا السبب لديه مثل هذا الموقف الراديكالي والمؤيد للحرب، وهذا أمر مأساوي بالنسبة لفرنسا ولأوروبا ولعملية السلام برمتها".
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