https://sarabic.ae/20240704/فرنسا-تنشر-30-ألف-شرطي-خلال-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-تحسبا-لأي-اضطرابات-محتملة-1090465463.html

فرنسا تنشر 30 ألف شرطي خلال الجولة الثانية من الانتخابات تحسبا لأي اضطرابات محتملة

فرنسا تنشر 30 ألف شرطي خلال الجولة الثانية من الانتخابات تحسبا لأي اضطرابات محتملة

سبوتنيك عربي

أعلنت فرنسا أنها ستنشر 30 ألفا من قوات الشرطة والدرك في كل أنحاء البلاد، خلال الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك تحسبا لأي... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T15:04+0000

2024-07-04T15:04+0000

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وقال وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين لوسائل إعلام، اليوم الخميس، إن نحو 5 آلاف من هذه القوات سيتمركزون في باريس وضواحيها فقط.وأضاف أن ذلك يهدف لمنع عناصر من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف من خلق أي فوضى أو اضطرابات عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات.كما أكد دارمانين أنه سيكون "حذراً للغاية" بشأن الأمن مساء الأحد عندما يتم إعلان نتائج الانتخابات.وندد وزير الداخلية الفرنسي بالاعتداء على المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو، وهي مرشحة عن التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا فريقها عندما كانوا يضعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء أمس الأربعاء.وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أن نائبها والناشط الحزبي تم نقلهما إلى المستشفى.يشار إلى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تجرى الأحد، ستحدد ما إذا كان حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان سيفوز بالأغلبية للمرة الأولى ويشكل الحكومة المقبلة في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

https://sarabic.ae/20240701/فوز-حزب-التجمع-الوطني-اليميني-بالجولة-الأولى-من-الانتخابات-البرلمانية-في-فرنسا-1090349751.html

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