https://sarabic.ae/20240706/مستشار-سابق-في-البنتاغون-سيرسكي-قد-يطرح-فكرة-المفاوضات-مع-روسيا-1090548637.html
مستشار سابق في البنتاغون: سيرسكي قد يطرح فكرة المفاوضات مع روسيا
مستشار سابق في البنتاغون: سيرسكي قد يطرح فكرة المفاوضات مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق في البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي قد يطرح فكرة المفاوضات مع روسيا. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T16:19+0000
2024-07-06T16:19+0000
2024-07-06T16:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ماكغريغور على قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "سيرسكي هو الشخص الذي سيأخذ زمام المبادرة".ونقل عن سيرسكي قوله: "فعلنا كل ما في وسعنا، ولا يمكننا فعل أي شيء أكثر من ذلك، ونحن مستعدون للمفاوضات".وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه لبدء المفاوضات، يجب على كييف سحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا (مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه).وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240706/الدفاع-الروسية-تحيد-أكثر-من-2050-عسكريا-أوكرانيا-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1090541771.html
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روسيا
مستشار سابق في البنتاغون: سيرسكي قد يطرح فكرة المفاوضات مع روسيا
صرح المستشار السابق في البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي قد يطرح فكرة المفاوضات مع روسيا.
وأضاف ماكغريغور على قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "سيرسكي هو الشخص الذي سيأخذ زمام المبادرة".
ونقل عن سيرسكي قوله: "فعلنا كل ما في وسعنا، ولا يمكننا فعل أي شيء أكثر من ذلك، ونحن مستعدون للمفاوضات".
ووفقا ماكغريغور، فإن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية يتمتع بالوزن السياسي والسلطة الكافية ليحل محل فلاديمير زيلينسكي وتحقيق وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه لبدء المفاوضات، يجب على كييف سحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا (مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه).
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.