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القوات الروسية تحرر بلدة سوكول بجمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240706/الدفاع-الروسية-تحيد-أكثر-من-2050-عسكريا-أوكرانيا-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1090541771.html
الدفاع الروسية تحيد أكثر من 2050 عسكريا أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تحيد أكثر من 2050 عسكريا أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتحييد أكثر من 2050 عسكريًا أوكرانيًا، خلال عمليات القوات الروسية، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، وذلك على مدار... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T11:52+0000
2024-07-06T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الميكانيكي 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 36 واللواء 13 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق عدة وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 210 عسكريين أوكرانيين".ونجحت قوات مجموعة "الغرب" الروسية في تكبيد العدو خسائر تصل إلى 540 جنديا أوكرانيا، وتمكنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 650 جنديا و 12 مركبة.وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية كبدت العدو خسائر بشرية تصل إلى 415 عسكريا.وأوضح البيان أن وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 115 فردا عسكريا.وأضاف أن وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية هزمت تشكيلات لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 في مناطق عدة، كما أسفرت عملياته عن خسائر بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية تصل إلى 120 عسكريا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.خبير عسكري: القوات الروسية أظهرت للغرب مصير مقاتلاته خلال "3 أيام مرعبة"ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240706/الكرملين-السياسيون-الغربيون-لم-يتواصلوا-معنا-بشأن-مبادرات-السلام-حول-أوكرانيا-1090535359.html
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روسيا

الدفاع الروسية تحيد أكثر من 2050 عسكريا أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة

11:52 GMT 06.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتحييد أكثر من 2050 عسكريًا أوكرانيًا، خلال عمليات القوات الروسية، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، وذلك على مدار اليوم الماضي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الميكانيكي 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 36 واللواء 13 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق عدة وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 210 عسكريين أوكرانيين".
ونجحت قوات مجموعة "الغرب" الروسية في تكبيد العدو خسائر تصل إلى 540 جنديا أوكرانيا، وتمكنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 650 جنديا و 12 مركبة.
وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية كبدت العدو خسائر بشرية تصل إلى 415 عسكريا.
وأوضح البيان أن وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 115 فردا عسكريا.
وأضاف أن وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية هزمت تشكيلات لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 في مناطق عدة، كما أسفرت عملياته عن خسائر بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية تصل إلى 120 عسكريا.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: السياسيون الغربيون لم يتواصلوا معنا بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا
04:34 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

خبير عسكري: القوات الروسية أظهرت للغرب مصير مقاتلاته خلال "3 أيام مرعبة"
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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