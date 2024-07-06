https://sarabic.ae/20240706/خبير-بريطاني-شعوب-العالم-بدأت-تدرك-أن-خطة-بوتين-هي-السبيل-الوحيد-لحل-الصراع--1090551047.html
خبير بريطاني: شعوب العالم بدأت تدرك أن خطة بوتين هي السبيل الوحيد لحل الصراع
خبير بريطاني: شعوب العالم بدأت تدرك أن خطة بوتين هي السبيل الوحيد لحل الصراع
سبوتنيك عربي
صرح المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، إن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الصراع في أوكرانيا تحظى بدعم المزيد والمزيد من شعوب العالم. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T18:29+0000
2024-07-06T18:29+0000
2024-07-06T18:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب": "لقد حدد بوتين بوضوح شروط وقف إطلاق النار، وقال إن أوكرانيا يجب أن تسحب قواتها من أربع مناطق في روسيا".وكما أشار ميركوريس، حتى الآن في الغرب فقط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوافق على هذا الموقف.وأشار المحلل إلى أنه سافر (أوربان) في الآونة الأخيرة إلى العاصمة الأوكرانية للتفاهم مع فلاديمير زيلينسكي، حتى يوافق على وقف إطلاق النار.وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.من جهته، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".
https://sarabic.ae/20240706/موسكو-تطالب-المنظمات-الدولية-بالتحقق-من-المعلومات-المتعلقة-بمقتل-جندي-روسي-أسير-1090550090.html
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روسيا
خبير بريطاني: شعوب العالم بدأت تدرك أن خطة بوتين هي السبيل الوحيد لحل الصراع
صرح المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، إن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الصراع في أوكرانيا تحظى بدعم المزيد والمزيد من شعوب العالم.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب": "لقد حدد بوتين بوضوح شروط وقف إطلاق النار، وقال إن أوكرانيا يجب أن تسحب قواتها من أربع مناطق في روسيا".
ويعتقد الخبير أن شعوب العالم بدأت تدرك أن هذا هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع عبر الدبلوماسية.
وكما أشار ميركوريس، حتى الآن في الغرب فقط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوافق على هذا الموقف.
وأشار المحلل إلى أنه سافر (أوربان) في الآونة الأخيرة إلى العاصمة الأوكرانية للتفاهم مع فلاديمير زيلينسكي، حتى يوافق على وقف إطلاق النار.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الكرملين.
وصرح بوتين خلال اللقاء: "آمل أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول بناء العلاقات الثنائية في هذا الوضع الصعب، وبالطبع الحديث عن آفاق تطور أكبر أزمة أوروبية، وأعني الاتجاه الأوكراني".
وفي السياق ذاته، صرح أوربان في بداية الاجتماع: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لمناقشة عدد من القضايا المهمة معكم، وأود أن أعرف موقفكم من القضايا التي تهم أوروبا".
بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أبلغ الناتو بزيارته إلى روسيا، ويتوقع مناقشة نتائج هذه الرحلة مع أوربان في القمة
التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.
من جهته، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن "زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد الأوروبي"
، مضيفا: "إنه يقوض الوحدة والالتزام اللذين نحتاج إلى إظهارهما".