https://sarabic.ae/20240706/موسكو-تطالب-المنظمات-الدولية-بالتحقق-من-المعلومات-المتعلقة-بمقتل-جندي-روسي-أسير-1090550090.html

موسكو تطالب المنظمات الدولية بالتحقق من المعلومات المتعلقة بمقتل جندي روسي أسير

موسكو تطالب المنظمات الدولية بالتحقق من المعلومات المتعلقة بمقتل جندي روسي أسير

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، المعني بملف جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم السبت، بأنه سيتم التحقق من جميع البيانات التي قدمتها صحيفة... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T17:13+0000

2024-07-06T17:13+0000

2024-07-06T17:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ميروشنيك، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "سيتم فحص وتحليل جميع البيانات التي قدمها المنشور، وستجري وكالات إنفاذ القانون التحقيقات المناسبة".وأضاف أن موسكو "ستطالب المنظمات الدولية التي لها تمثيل عند الجانب الأوكراني بالتحقق من المعلومات المنشورة".وخلص ميروشنيك إلى أن "نظام كييف سيتحمل المسؤولية عن كل حقيقة مؤكدة تتعلق بالانتهاكات (في حق الأسرى الروس)".كما صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة لشؤون جرائم نظام كييف، في 20 فبراير/ شباط الفائت، أنه وفقًا للمعلومات الأولية، كانت هناك سجون سرية وغرف تعذيب في أفدييفكا.وقال لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم أنه كانت هناك غرف تعذيب سرية، أماكن كان يتم إحضار الأشخاص بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية، إليها، من أجل التعرف عليهم بدقة والحصول على أدلة موثقة. من الضروري الآن العمل مع الأشخاص الذين يغادرون أفدييفكا".ويعمل المحققون مع سكان أفدييفكا لتسجيل جرائم كييف. ويجري الآن جمع البيانات حول كيفية انتهاج أوكرانيا لسياستها المتمثلة في حظر استخدام اللغة الروسية، والضغوط والشكوك السياسية، وانتهاك حقوق الإنسان.

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