https://sarabic.ae/20240706/موسكو-تطالب-المنظمات-الدولية-بالتحقق-من-المعلومات-المتعلقة-بمقتل-جندي-روسي-أسير-1090550090.html
موسكو تطالب المنظمات الدولية بالتحقق من المعلومات المتعلقة بمقتل جندي روسي أسير
موسكو تطالب المنظمات الدولية بالتحقق من المعلومات المتعلقة بمقتل جندي روسي أسير
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، المعني بملف جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم السبت، بأنه سيتم التحقق من جميع البيانات التي قدمتها صحيفة... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T17:13+0000
2024-07-06T17:13+0000
2024-07-06T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميروشنيك، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "سيتم فحص وتحليل جميع البيانات التي قدمها المنشور، وستجري وكالات إنفاذ القانون التحقيقات المناسبة".وأضاف أن موسكو "ستطالب المنظمات الدولية التي لها تمثيل عند الجانب الأوكراني بالتحقق من المعلومات المنشورة".وخلص ميروشنيك إلى أن "نظام كييف سيتحمل المسؤولية عن كل حقيقة مؤكدة تتعلق بالانتهاكات (في حق الأسرى الروس)".كما صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة لشؤون جرائم نظام كييف، في 20 فبراير/ شباط الفائت، أنه وفقًا للمعلومات الأولية، كانت هناك سجون سرية وغرف تعذيب في أفدييفكا.وقال لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم أنه كانت هناك غرف تعذيب سرية، أماكن كان يتم إحضار الأشخاص بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية، إليها، من أجل التعرف عليهم بدقة والحصول على أدلة موثقة. من الضروري الآن العمل مع الأشخاص الذين يغادرون أفدييفكا".ويعمل المحققون مع سكان أفدييفكا لتسجيل جرائم كييف. ويجري الآن جمع البيانات حول كيفية انتهاج أوكرانيا لسياستها المتمثلة في حظر استخدام اللغة الروسية، والضغوط والشكوك السياسية، وانتهاك حقوق الإنسان.
https://sarabic.ae/20240706/مستشار-سابق-في-البنتاغون-سيرسكي-قد-يطرح-فكرة-المفاوضات-مع-روسيا-1090548637.html
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روسيا
موسكو تطالب المنظمات الدولية بالتحقق من المعلومات المتعلقة بمقتل جندي روسي أسير
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، المعني بملف جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم السبت، بأنه سيتم التحقق من جميع البيانات التي قدمتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي تفيد بأن مسلحين موالين لكييف قتلوا سجينًا روسيًا طلب المساعدة الطبية، وستطالب موسكو أيضًا المنظمات الدولية المساعدة في ذلك.
وقال ميروشنيك، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "سيتم فحص وتحليل جميع البيانات التي قدمها المنشور، وستجري وكالات إنفاذ القانون التحقيقات المناسبة".
وأضاف أن موسكو "ستطالب المنظمات الدولية التي لها تمثيل عند الجانب الأوكراني بالتحقق من المعلومات المنشورة".
وأشار ميروشنيك إلى أن جميع البيانات التي تم جمعها والتأكد منها "ستعرض على منصات دولية وستطرح مسألة مسؤولية كييف الدولية".
وخلص ميروشنيك إلى أن "نظام كييف سيتحمل المسؤولية عن كل حقيقة مؤكدة تتعلق بالانتهاكات (في حق الأسرى الروس)".
كما صرح روديون ميروشنيك
، سفير المهمات الخاصة لشؤون جرائم نظام كييف، في 20 فبراير/ شباط الفائت، أنه وفقًا للمعلومات الأولية، كانت هناك سجون سرية وغرف تعذيب في أفدييفكا.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم أنه كانت هناك غرف تعذيب سرية، أماكن كان يتم إحضار الأشخاص بتهم أو شبهات ذات دوافع سياسية، إليها، من أجل التعرف عليهم بدقة والحصول على أدلة موثقة. من الضروري الآن العمل مع الأشخاص الذين يغادرون أفدييفكا".
وأوضح ميروشنيك أن هناك معلومات أولية عن عمليات دفن سرية في المدينة، وعن عواقب التعذيب، وسيتم البدء في دراسة هذه البيانات.
ويعمل المحققون مع سكان أفدييفكا لتسجيل جرائم كييف. ويجري الآن جمع البيانات حول كيفية انتهاج أوكرانيا لسياستها المتمثلة في حظر استخدام اللغة الروسية، والضغوط والشكوك السياسية، وانتهاك حقوق الإنسان.