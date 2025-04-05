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https://sarabic.ae/20250405/إعلام-شركات-فرنسية-كبرى-ستتجاهل-دعوة-ماكرون-بعدم-الاستثمار-في-الولايات-المتحدة-1099229897.html
إعلام: شركات فرنسية كبرى ستتجاهل دعوة ماكرون بعدم الاستثمار في الولايات المتحدة
إعلام: شركات فرنسية كبرى ستتجاهل دعوة ماكرون بعدم الاستثمار في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، بأن بعض الشركات الفرنسية الكبرى ستتجاهل دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم الاستثمار في الولايات المتحدة على خلفية رسوم... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T01:01+0000
2025-04-05T01:01+0000
إيمانويل ماكرون
ترامب
الرسوم الجمركية
أخبار فرنسا
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الجزائر - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الفرنسية الكبرى قوله: "لا يهمني ما يقوله ماكرون، لأنه لدينا عمليات في الولايات المتحدة ولا مجال للتخلي عنها بهذه الطريقة".وأضاف: "يجب أن نحترم التزاماتنا تجاه موظفينا وعملائنا ومساهمينا في الولايات المتحدة الأمريكية".كما نقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في شركة فرنسية للمشروبات الكحولية قوله: "لا مجال للتوقف عن الاستثمار في الولايات المتحدة، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الحالي".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات الفرنسية العاملة في الولايات المتحدة إلى تعليق جميع مشاريع الاستثمار هناك إلى حين اتضاح الأمور بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.وقال في هذا الصدد: "المهم هو تعليق الاستثمارات المستقبلية أو تلك التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة حتى نوضح الأمور مع الولايات المتحدة".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تبلغ الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
https://sarabic.ae/20250404/إعلام-البيت-الأبيض-كان-على-وشك-التوصل-لاتفاق-مع-الصين-بشأن-تيك-توك-قبل-رسوم-ترامب-1099229556.html
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إيمانويل ماكرون, ترامب, الرسوم الجمركية, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, ترامب, الرسوم الجمركية, أخبار فرنسا

إعلام: شركات فرنسية كبرى ستتجاهل دعوة ماكرون بعدم الاستثمار في الولايات المتحدة

01:01 GMT 05.04.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، بأن بعض الشركات الفرنسية الكبرى ستتجاهل دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم الاستثمار في الولايات المتحدة على خلفية رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.
الجزائر - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الفرنسية الكبرى قوله: "لا يهمني ما يقوله ماكرون، لأنه لدينا عمليات في الولايات المتحدة ولا مجال للتخلي عنها بهذه الطريقة".
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وأضاف: "يجب أن نحترم التزاماتنا تجاه موظفينا وعملائنا ومساهمينا في الولايات المتحدة الأمريكية".
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في شركة فرنسية للمشروبات الكحولية قوله: "لا مجال للتوقف عن الاستثمار في الولايات المتحدة، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الحالي".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات الفرنسية العاملة في الولايات المتحدة إلى تعليق جميع مشاريع الاستثمار هناك إلى حين اتضاح الأمور بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال في هذا الصدد: "المهم هو تعليق الاستثمارات المستقبلية أو تلك التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة حتى نوضح الأمور مع الولايات المتحدة".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تبلغ الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة.
وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
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