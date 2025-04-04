https://sarabic.ae/20250404/إعلام-البيت-الأبيض-كان-على-وشك-التوصل-لاتفاق-مع-الصين-بشأن-تيك-توك-قبل-رسوم-ترامب-1099229556.html

إعلام: البيت الأبيض كان على وشك التوصل لاتفاق مع الصين بشأن "تيك توك" قبل رسوم ترامب

إعلام: البيت الأبيض كان على وشك التوصل لاتفاق مع الصين بشأن "تيك توك" قبل رسوم ترامب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيت الأبيض كان على وشك التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن عمل تطبيق "تيك توك" إلا أن بكين أوقفت المفاوضات بعد إعلان الرئيس الأمريكي... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T23:13+0000

2025-04-04T23:13+0000

2025-04-04T23:13+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

الرسوم الجمركية

ترامب

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الجزائر - سبوتنيك. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر أن "البيت الأبيض كان على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق تيك توك".وأضافت أن "الصين أوقفت المفاوضات بعد أن أعلن ترامب [الرئيس الأمريكي] عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق تستهدفها".هذا ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أمرا تنفيذيا يسمح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في البلاد لمدة 75 يوما أخرى لإتمام صفقة إعادة هيكلة خدمة التطبيق.وكتب ترامب في حسابه على موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي: "يعمل فريقي على التوصل إلى اتفاق لإنقاذ تيك توك، وقد حققنا تقدما هائلا"، مؤكدا أن "الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال كافة الإجراءات القانونية".وأضاف: "لهذا السبب أوقع الأمر التنفيذي بهدف التمديد في عمل تطبيق تيك توك لمدة 75 يوما أخرى"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن "يهوى تطبيق تيك توك في الظلام"، معربا عن أمله في استمرار التعاون الفعال بحسن نية مع الصين، على الرغم من استياء بكين من الرسوم الجمركية، وهذه إشارة إلى أن الرسوم الجمركية هي الأداة الاقتصادية الأقوى، وهي مهمة للغاية للأمن القومي.واختتم ترامب بالقول إن الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر "إتمام الصفقة مع تيك توك والصين".وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في آذار/مارس الماضي مشروع قانون يلزم تطبيق تيك توك بقطع العلاقات مع شركته الصينية الأم "بايت دانس" في غضون 180 يوما وإلا سيتعرض للحظر في الولايات المتحدة.وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة".يشار إلى أن تيك توك هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018 ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. وأصبح رائدا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.

https://sarabic.ae/20250119/ترامب-يعتزم-إصدار-قرار-يخص-عمل-تيك-توك-في-الولايات-المتحدة--1096943536.html

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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, ترامب