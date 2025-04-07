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8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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https://sarabic.ae/20250407/تنديدا-بالحرب-على-غزة-إضراب-شامل-في-جميع-المحافظات-الفلسطينية---1099289706.html
تنديدا بالحرب على غزة... إضراب شامل في جميع المحافظات الفلسطينية
تنديدا بالحرب على غزة... إضراب شامل في جميع المحافظات الفلسطينية
سبوتنيك عربي
عمّ إضراب شامل المحافظات الفلسطينية، اليوم الاثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف المجازر وقصف منازل المواطنين الآمنين... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T09:20+0000
2025-04-07T09:48+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن "الإضراب، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، يأتي بالتزامن مع حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب شامل حول العالم، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات والمدارس، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، والمؤسسات الحكومية والأهلية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال".وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، "للتضامن مع شعبنا في قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب "وفا".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل المئات.
https://sarabic.ae/20250407/الخارجية-الإيرانية-تدين-جرائم-إسرائيل-وتطالب-المجتمع-الدولي-بالتحرك-1099289271.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

تنديدا بالحرب على غزة... إضراب شامل في جميع المحافظات الفلسطينية

09:20 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 09:48 GMT 07.04.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatلا أجواء عيد في الضفة الغربية ومشهد الحصار والنزوح القاتم يلقي بظلاله على الفلسطينيين
لا أجواء عيد في الضفة الغربية ومشهد الحصار والنزوح القاتم يلقي بظلاله على الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
عمّ إضراب شامل المحافظات الفلسطينية، اليوم الاثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف المجازر وقصف منازل المواطنين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن "الإضراب، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، يأتي بالتزامن مع حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب شامل حول العالم، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات والمدارس، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، والمؤسسات الحكومية والأهلية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال".
وشمل الإضراب المواصلات العامة في المحافظات الشمالية وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.
وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، "للتضامن مع شعبنا في قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب "وفا".
صور تظهر حجم الدمار في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
الخارجية الإيرانية تدين "جرائم إسرائيل" وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك
09:02 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة.
وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.
وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل المئات.
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