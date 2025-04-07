https://sarabic.ae/20250407/تنديدا-بالحرب-على-غزة-إضراب-شامل-في-جميع-المحافظات-الفلسطينية---1099289706.html

تنديدا بالحرب على غزة... إضراب شامل في جميع المحافظات الفلسطينية

تنديدا بالحرب على غزة... إضراب شامل في جميع المحافظات الفلسطينية

سبوتنيك عربي

عمّ إضراب شامل المحافظات الفلسطينية، اليوم الاثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف المجازر وقصف منازل المواطنين الآمنين... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T09:20+0000

2025-04-07T09:20+0000

2025-04-07T09:48+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن "الإضراب، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، يأتي بالتزامن مع حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب شامل حول العالم، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات والمدارس، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، والمؤسسات الحكومية والأهلية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال".وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، "للتضامن مع شعبنا في قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب "وفا".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل المئات.

https://sarabic.ae/20250407/الخارجية-الإيرانية-تدين-جرائم-إسرائيل-وتطالب-المجتمع-الدولي-بالتحرك-1099289271.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى