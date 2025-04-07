https://sarabic.ae/20250407/الخارجية-الإيرانية-تدين-جرائم-إسرائيل-وتطالب-المجتمع-الدولي-بالتحرك-1099289271.html

الخارجية الإيرانية تدين "جرائم إسرائيل" وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

الخارجية الإيرانية تدين "جرائم إسرائيل" وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

سبوتنيك عربي

عقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مؤتمره الصحفي الأول بمناسبة العام الجديد (بعد عيد النوروز أو الربيع)، حيث استعرض أبرز الملفات... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

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وفي بداية المؤتمر، أكد بقائي أن "إيران واصلت أنشطتها الدبلوماسية بسلاسة خلال عطلة عيد النوروز دون أي تعقيدات"، ثم انتقل للحديث عن الوضع في فلسطين، معربًا عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الوضع الكارثي" في غزة والضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة "مهر".وأشار المتحدث الرسمي إلى "انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها المنطقة"، قائلًا: "لقد شهدنا خلال العامين الماضيين انتهاكات صارخة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حتى أن عمال الإغاثة لم يسلموا من الاعتداءات"، مؤكدًا أن "هذه الحوادث لم تعد خافية على الرأي العام العالمي".ولفت بقائي إلى أن ما وصفه بـ"الجرائم الإسرائيلية في رفح والضفة الغربية تتم بدعم أمريكي واضح"، محذرًا من ما أسماه "عملية تطبيع الشر في المنطقة"، كما استخدم مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف الأحداث في غزة، معتبرًا أنه "لا يوجد مصطلح آخر يمكن أن يعبر عن فظاعة ما يحدث".واختتم بقائي حديثه بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، معربًا عن استغرابه من "تمتع القادة الإسرائيليين بحرية الحركة في أوروبا رغم ما ارتكبوه من جرائم"، وحذّر من أن "عواقب هذا التهديد الخطير للسلام والأمن لم تعد تقتصر على المنطقة فحسب، بل امتدت لتشكل خطرًا على الأمن الدولي ككل".وفي وقت سابق، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، يوم السبت الماضي، أن بلاده مستعدة لأي حرب، رغم أنها لا تسعى لبدئها، قائلا: "تعلمنا صيغ التغلب على العدو، ولن نتراجع خطوة في مواجهته".وأشار إلى حادثة مقتل عدد من قادة الحرس الثوري في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، موضحًا أن "إيران كانت على وشك الدخول في مواجهة مباشرة ذات أبعاد عالمية، اتُخذ فيها قرار تاريخي رغم الضغوط الدولية والتهديدات المتواصلة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

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