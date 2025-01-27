https://sarabic.ae/20250127/إيران-تعلن-عن-الطائرة-المسيرة-الثقيلة-غزة-للحرس-الثوري-1097218229.html

إيران تعلن عن الطائرة المسيرة الثقيلة "غزة" للحرس الثوري

إيران تعلن عن الطائرة المسيرة الثقيلة "غزة" للحرس الثوري

سبوتنيك عربي

أصبحت إيران إحدى أقوى الدول في مجال تصنيع الطائرات المسيرة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى التي تم استخدامها في مهام تدريبية أو عمليات عسكرية حقيقية. 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T19:20+0000

2025-01-27T19:20+0000

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وخلال المناورات العسكرية التي تحمل اسم "الرسول الأعظم"، كشفت إيران عن قدرات طائرة مسيرة ثقيلة تطلق عليها اسم "غزة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة المسيرة "غزة" تم استخدامها لتدمير 8 أهداف خلال المناورات ونجحت في تنفيذ المهمة بدقة عالية.وأوضحت الوكالة أن مسيرة "غزة" تتبع القوة الجوفضائية للحرس الثوري ويمكنها البقاء في الجو مدة متصلة تصل إلى 35 ساعة، ويمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 4 آلاف كيلومتر.ويصل وزن الطائرة المسيرة الإيرانية "غزة" إلى 3.1 طن وتبلغ المسافة بين طرفي الجناحين إلى 22 مترا، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.ويمكن للطائرة المسيرة الإيرانية "غزة" أن تنقل حمولة من التسليح تقدر بنصف طن على الأقل بينها 13 قنبلة "جو أرض".وتبلغ زنة الشحنة التي يمكن أن تحملها 500 كيلوغرام على الأقل وما يصل إلى 13 قنبلة.

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