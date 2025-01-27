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إيران تعلن عن الطائرة المسيرة الثقيلة "غزة" للحرس الثوري
إيران تعلن عن الطائرة المسيرة الثقيلة "غزة" للحرس الثوري
سبوتنيك عربي
أصبحت إيران إحدى أقوى الدول في مجال تصنيع الطائرات المسيرة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى التي تم استخدامها في مهام تدريبية أو عمليات عسكرية حقيقية. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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وخلال المناورات العسكرية التي تحمل اسم "الرسول الأعظم"، كشفت إيران عن قدرات طائرة مسيرة ثقيلة تطلق عليها اسم "غزة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة المسيرة "غزة" تم استخدامها لتدمير 8 أهداف خلال المناورات ونجحت في تنفيذ المهمة بدقة عالية.وأوضحت الوكالة أن مسيرة "غزة" تتبع القوة الجوفضائية للحرس الثوري ويمكنها البقاء في الجو مدة متصلة تصل إلى 35 ساعة، ويمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 4 آلاف كيلومتر.ويصل وزن الطائرة المسيرة الإيرانية "غزة" إلى 3.1 طن وتبلغ المسافة بين طرفي الجناحين إلى 22 مترا، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.ويمكن للطائرة المسيرة الإيرانية "غزة" أن تنقل حمولة من التسليح تقدر بنصف طن على الأقل بينها 13 قنبلة "جو أرض".وتبلغ زنة الشحنة التي يمكن أن تحملها 500 كيلوغرام على الأقل وما يصل إلى 13 قنبلة.
https://sarabic.ae/20250109/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-الطائرة-المسيرة-رضوان-فيديو-1096615265.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, رصد عسكري

إيران تعلن عن الطائرة المسيرة الثقيلة "غزة" للحرس الثوري

19:20 GMT 27.01.2025
© Getty Images / Majid Saeedi / Stringerطائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Getty Images / Majid Saeedi / Stringer
تابعنا عبر
أصبحت إيران إحدى أقوى الدول في مجال تصنيع الطائرات المسيرة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى التي تم استخدامها في مهام تدريبية أو عمليات عسكرية حقيقية.
وخلال المناورات العسكرية التي تحمل اسم "الرسول الأعظم"، كشفت إيران عن قدرات طائرة مسيرة ثقيلة تطلق عليها اسم "غزة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين.
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن الطائرة المسيرة "رضوان"... فيديو
9 يناير, 08:51 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة المسيرة "غزة" تم استخدامها لتدمير 8 أهداف خلال المناورات ونجحت في تنفيذ المهمة بدقة عالية.
وأوضحت الوكالة أن مسيرة "غزة" تتبع القوة الجوفضائية للحرس الثوري ويمكنها البقاء في الجو مدة متصلة تصل إلى 35 ساعة، ويمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 4 آلاف كيلومتر.
ويصل وزن الطائرة المسيرة الإيرانية "غزة" إلى 3.1 طن وتبلغ المسافة بين طرفي الجناحين إلى 22 مترا، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
قائد في الجيش الإيراني: نمثل قوة رائدة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة ونصدر بعضها
25 ديسمبر 2023, 08:17 GMT
ويمكن للطائرة المسيرة الإيرانية "غزة" أن تنقل حمولة من التسليح تقدر بنصف طن على الأقل بينها 13 قنبلة "جو أرض".
وتبلغ زنة الشحنة التي يمكن أن تحملها 500 كيلوغرام على الأقل وما يصل إلى 13 قنبلة.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
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