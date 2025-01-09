https://sarabic.ae/20250109/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-الطائرة-المسيرة-رضوان-فيديو-1096615265.html
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن الطائرة المسيرة "رضوان"... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن الطائرة المسيرة "رضوان"... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن "أحدث طائرة دون طيار تابعة لها، تحمل اسم "رضوان"، ويبلغ مداها 20 كيلومترا. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T08:51+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن طائرة "رضوان" المسيرة، تم إزاحة الستار عنها ووضعها قيد التشغيل، خلال مناورات "قوة الرسول الأعظم"، مشيرة إلى أن مدى الطائرة يبلغ 20 كيلومترًا ومدة طيرانها 20 دقيقة.وحسب الوكالة، تقوم الكاميرا المثبتة في الجزء الأمامي من مسيرة "رضوان" بإرسال الصور إلى المستخدم بعد إطلاقها من قاذفتها الأسطوانية، ما يسمح للمستخدم بتحديد الهدف المطلوب ومهاجمته.وأضافت أنه "يمكن الاستخدام السهل والسريع لهذه المسيرة، قدرات جديدة لوحدات الرد السريع بالقوات البرية للتعامل مع الجماعات الإرهابية خاصة في الجغرافيا الجبلية المعقدة".كما أوضحت الوكالة الإيرانية أن "هذه الأنواع من الأسلحة تستخدم في القتال البري وخاصة في عمليات مكافحة الكمائن، ونظراً لصغر حجمها وقابليتها للحمل، فقد أصبحت سلاحاً مناسباً للقوات البرية".يشار إلى أن الجيش الإيراني والحرس الثوري أطلقا "مناورات الرسول الأعظم 19" منذ السبت الماضي، والتي تضم سلسلة من المناورات في أماكن مختلفة في أنحاء البلاد.
https://sarabic.ae/20250109/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-متى-ينفذ-عملية-الوعد-الصادق-3-ضد-إسرائيل-1096608743.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن الطائرة المسيرة "رضوان"... فيديو
كشفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن "أحدث طائرة دون طيار تابعة لها، تحمل اسم "رضوان"، ويبلغ مداها 20 كيلومترا.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن طائرة "رضوان" المسيرة، تم إزاحة الستار عنها ووضعها قيد التشغيل، خلال مناورات "قوة الرسول الأعظم"، مشيرة إلى أن مدى الطائرة يبلغ 20 كيلومترًا ومدة طيرانها 20 دقيقة.
وحسب الوكالة، تقوم الكاميرا المثبتة في الجزء الأمامي من مسيرة "رضوان" بإرسال الصور إلى المستخدم بعد إطلاقها من قاذفتها الأسطوانية، ما يسمح للمستخدم بتحديد الهدف المطلوب ومهاجمته.
وأضافت أنه "يمكن الاستخدام السهل والسريع لهذه المسيرة، قدرات جديدة لوحدات الرد السريع بالقوات البرية للتعامل مع الجماعات الإرهابية خاصة في الجغرافيا الجبلية المعقدة".
كما أوضحت الوكالة الإيرانية أن "هذه الأنواع من الأسلحة تستخدم في القتال البري وخاصة في عمليات مكافحة الكمائن، ونظراً لصغر حجمها وقابليتها للحمل، فقد أصبحت سلاحاً مناسباً للقوات البرية".
يشار إلى أن الجيش الإيراني والحرس الثوري أطلقا "مناورات الرسول الأعظم 19
" منذ السبت الماضي، والتي تضم سلسلة من المناورات في أماكن مختلفة في أنحاء البلاد.