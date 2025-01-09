الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن الطائرة المسيرة "رضوان"... فيديو

عربي
جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250109/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-الطائرة-المسيرة-رضوان-فيديو-1096615265.html
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن الطائرة المسيرة "رضوان"... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن الطائرة المسيرة "رضوان"... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن "أحدث طائرة دون طيار تابعة لها، تحمل اسم "رضوان"، ويبلغ مداها 20 كيلومترا. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T08:51+0000
2025-01-09T08:51+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1d/1066966292_0:236:3071:1963_1920x0_80_0_0_458b2293e0257164f08c03a41ba4dd1e.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن طائرة "رضوان" المسيرة، تم إزاحة الستار عنها ووضعها قيد التشغيل، خلال مناورات "قوة الرسول الأعظم"، مشيرة إلى أن مدى الطائرة يبلغ 20 كيلومترًا ومدة طيرانها 20 دقيقة.وحسب الوكالة، تقوم الكاميرا المثبتة في الجزء الأمامي من مسيرة "رضوان" بإرسال الصور إلى المستخدم بعد إطلاقها من قاذفتها الأسطوانية، ما يسمح للمستخدم بتحديد الهدف المطلوب ومهاجمته.وأضافت أنه "يمكن الاستخدام السهل والسريع لهذه المسيرة، قدرات جديدة لوحدات الرد السريع بالقوات البرية للتعامل مع الجماعات الإرهابية خاصة في الجغرافيا الجبلية المعقدة".كما أوضحت الوكالة الإيرانية أن "هذه الأنواع من الأسلحة تستخدم في القتال البري وخاصة في عمليات مكافحة الكمائن، ونظراً لصغر حجمها وقابليتها للحمل، فقد أصبحت سلاحاً مناسباً للقوات البرية".يشار إلى أن الجيش الإيراني والحرس الثوري أطلقا "مناورات الرسول الأعظم 19" منذ السبت الماضي، والتي تضم سلسلة من المناورات في أماكن مختلفة في أنحاء البلاد.
https://sarabic.ae/20250109/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-متى-ينفذ-عملية-الوعد-الصادق-3-ضد-إسرائيل-1096608743.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1d/1066966292_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_daf20445180e893436e25f4f77ff1cf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن الطائرة المسيرة "رضوان"... فيديو

08:51 GMT 09.01.2025
© AP Photo / Iranian Armyتدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Iranian Army
تابعنا عبر
كشفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن "أحدث طائرة دون طيار تابعة لها، تحمل اسم "رضوان"، ويبلغ مداها 20 كيلومترا.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن طائرة "رضوان" المسيرة، تم إزاحة الستار عنها ووضعها قيد التشغيل، خلال مناورات "قوة الرسول الأعظم"، مشيرة إلى أن مدى الطائرة يبلغ 20 كيلومترًا ومدة طيرانها 20 دقيقة.
وحسب الوكالة، تقوم الكاميرا المثبتة في الجزء الأمامي من مسيرة "رضوان" بإرسال الصور إلى المستخدم بعد إطلاقها من قاذفتها الأسطوانية، ما يسمح للمستخدم بتحديد الهدف المطلوب ومهاجمته.
وأضافت أنه "يمكن الاستخدام السهل والسريع لهذه المسيرة، قدرات جديدة لوحدات الرد السريع بالقوات البرية للتعامل مع الجماعات الإرهابية خاصة في الجغرافيا الجبلية المعقدة".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
الحرس الثوري الإيراني يكشف متى ينفذ عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل
06:44 GMT
كما أوضحت الوكالة الإيرانية أن "هذه الأنواع من الأسلحة تستخدم في القتال البري وخاصة في عمليات مكافحة الكمائن، ونظراً لصغر حجمها وقابليتها للحمل، فقد أصبحت سلاحاً مناسباً للقوات البرية".
يشار إلى أن الجيش الإيراني والحرس الثوري أطلقا "مناورات الرسول الأعظم 19" منذ السبت الماضي، والتي تضم سلسلة من المناورات في أماكن مختلفة في أنحاء البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала