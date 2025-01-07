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بدء المرحلة الأولى من مناورات اختبار أنظمة الدفاع الجوي في منشأة "نطنز" النووية الإيرانية
بدء المرحلة الأولى من مناورات اختبار أنظمة الدفاع الجوي في منشأة "نطنز" النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
بدأت المرحلة الأولى من المناورة المشتركة "اقتدار" للدفاع الجوي الإيراني، حول مركز "نطنز" النووي بأمر من قائد مقر الدفاع الجوي في المنطقة. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T07:40+0000
2025-01-07T07:40+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "في هذه المرحلة، ستنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، دفاعاً شاملاً عن موقع الشهيد أحمدي روشن النووي".وأضافت الوكالة أن "ذلك يتم وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد بدأ السبت الماضي، مناورات "الرسول الأعظم 19" للقوات البرية في غرب إيران.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "هذه المناورات بدأت بنقل اللواء الخاص "ميرزا كوجك خان" من مطار رشت إلى مطار كرمان شاه.وأضافت الوكالة أنه "في هذه المناورات، التي تُنفذ بمشاركة الأقسام والوحدات المتخصصة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، يتم تطبيق سيناريوهات لعمليات الرد السريع. ويشمل ذلك النقل السريع للقوات والمعدات إلى منطقة المناورات، حيث قام لواء "ميرزا كوجك خان" بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه العمليات".وكشف السلطات العسكرية الإيرانية، في وقت سابق، عن عزم القوات المسلحة الإيرانية إجراء مناورات ضخمة، خلال الأسابيع المقبلة.ونقل موقع "ميدل إيست نيوز"، عن اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعتزم إجراء مناورات عسكرية ضخمة، جواً وبحراً وبراً للتصدي لما أسماه بـ"الأعداء".وأشار اللواء رشيد إلى أن بلاده في الربع الأخير من العام الإيراني، تجري عادة مثل هذه المناورات بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، منوهًا إلى أن مقر "خاتم الأنبياء" يقوم بالإشراف على المناورات التي تجري في البلاد.وأكد أن "عدد المناورات الكبرى فيها يبلغ نحو 30 مناورة والهدف يتمثل في اختبار قدرات القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات والاستعداد أيضا دفاعيا وهجوميا لضرب العدو"، مشددًا على أن إيران، حسب عقيدتها الدفاعية، "لن تكون البادئة لأي حرب في المنطقة".وقال القائد العسكري الإيراني إن "العدو الصهيوني أصيب بوهم وخطأ في الحسابات، وعمليات هجومية قوية مثل "الوعد الصادق 2" كشفت عن جزء بسيط من القوة الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية".ولفت اللواء رشيد إلى أن "الصواريخ البالستية الإيرانية، التي أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية، أثبتت أن أجواء الكيان الصهيوني أمام هجومنا مفتوحة وبلا حماية عكس دعايتهم الإعلامية".
https://sarabic.ae/20250106/الحرس-الثوري-الإيراني-سماء-إسرائيل-مفتوحة-أمامنا-1096529577.html
https://sarabic.ae/20241230/الحرس-الثوري-الإيراني-توجد-حاليا-23-مجموعة-معارضة-في-سوريا-ومن-الصعب-تشكيل-حكومة-مركزية-1096328847.html
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بدء المرحلة الأولى من مناورات اختبار أنظمة الدفاع الجوي في منشأة "نطنز" النووية الإيرانية

07:40 GMT 07.01.2025
CC BY 4.0 / Fars Media Corporation/Hamidreza Nikoomaram / رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش (cropped photo)مناورات عسكرية برية واسعة النطاق في إيران
مناورات عسكرية برية واسعة النطاق في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
CC BY 4.0 / Fars Media Corporation/Hamidreza Nikoomaram / رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش (cropped photo)
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بدأت المرحلة الأولى من المناورة المشتركة "اقتدار" للدفاع الجوي الإيراني، حول مركز "نطنز" النووي بأمر من قائد مقر الدفاع الجوي في المنطقة.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "في هذه المرحلة، ستنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، دفاعاً شاملاً عن موقع الشهيد أحمدي روشن النووي".
وأضافت الوكالة أن "ذلك يتم وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء".
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وكان الحرس الثوري الإيراني، قد بدأ السبت الماضي، مناورات "الرسول الأعظم 19" للقوات البرية في غرب إيران.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "هذه المناورات بدأت بنقل اللواء الخاص "ميرزا كوجك خان" من مطار رشت إلى مطار كرمان شاه.
وأضافت الوكالة أنه "في هذه المناورات، التي تُنفذ بمشاركة الأقسام والوحدات المتخصصة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، يتم تطبيق سيناريوهات لعمليات الرد السريع. ويشمل ذلك النقل السريع للقوات والمعدات إلى منطقة المناورات، حيث قام لواء "ميرزا كوجك خان" بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه العمليات".
وكشف السلطات العسكرية الإيرانية، في وقت سابق، عن عزم القوات المسلحة الإيرانية إجراء مناورات ضخمة، خلال الأسابيع المقبلة.
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ونقل موقع "ميدل إيست نيوز"، عن اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعتزم إجراء مناورات عسكرية ضخمة، جواً وبحراً وبراً للتصدي لما أسماه بـ"الأعداء".

وعزا القائد العسكري هذه التهديدات إلى ما أسماه بـ"تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الآونة الأخيرة"، وهو ما صرح به في اجتماع للقادة العسكريين الإيرانيين، أن القوات المسلحة الإيرانية، ستجري مناورات دفاعية وهجومية قوية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأشار اللواء رشيد إلى أن بلاده في الربع الأخير من العام الإيراني، تجري عادة مثل هذه المناورات بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، منوهًا إلى أن مقر "خاتم الأنبياء" يقوم بالإشراف على المناورات التي تجري في البلاد.
وأكد أن "عدد المناورات الكبرى فيها يبلغ نحو 30 مناورة والهدف يتمثل في اختبار قدرات القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات والاستعداد أيضا دفاعيا وهجوميا لضرب العدو"، مشددًا على أن إيران، حسب عقيدتها الدفاعية، "لن تكون البادئة لأي حرب في المنطقة".
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وقال القائد العسكري الإيراني إن "العدو الصهيوني أصيب بوهم وخطأ في الحسابات، وعمليات هجومية قوية مثل "الوعد الصادق 2" كشفت عن جزء بسيط من القوة الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية".
ولفت اللواء رشيد إلى أن "الصواريخ البالستية الإيرانية، التي أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية، أثبتت أن أجواء الكيان الصهيوني أمام هجومنا مفتوحة وبلا حماية عكس دعايتهم الإعلامية".
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