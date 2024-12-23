الحرس الثوري الإيراني: لا قوة في العالم قادرة على هزيمتنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241223/الحرس-الثوري-الإيراني-لا-قوة-في-العالم-قادرة-على-هزيمتنا-1096069741.html
الحرس الثوري الإيراني: لا قوة في العالم قادرة على هزيمتنا
الحرس الثوري الإيراني: لا قوة في العالم قادرة على هزيمتنا
سبوتنيك عربي
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الإثنين، أن "لا قوة في العالم قادرة على هزيمة الحرس الثوري الإسلامي". 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T07:59+0000
2024-12-23T07:59+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095350702_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1eaa153266910dc29ef4b22f8887aabe.jpg
وفي كلمة ألقاها على متن سفينة حربية عابرة للمحيطات، في مدينة بندر عباس الساحلية بجنوب إيران، أشاد سلامي بقواته لتفانيهم في أداء الواجب، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكد مسلطا الضوء على شجاعة الحرس الثوري الإيراني في ساحة المعركة، وجهوده لمساعدة الشعب الإيراني، أنه "لا توجد قوة في العالم قادرة على التغلب على الحرس الثوري الإيراني، سواء على الأرض أو في البحر أو في الجو".وأضاف أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، "تحمي إيران بإيثار وحزم، وأصبحت مصدر قوة للشعب الإيراني".من ناحية أخرى، شدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته اليوم الاثنين، أن "أركان المقاومة الفلسطينية تعمل وفق دوافعها الذاتية"، مبينا أن "كل طرف يقاتل بإمكاناته الخاصة ولا يعتمد على أحد".وتابع: "نحن ندعم جبهة المقاومة، لكنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم، نحن من نفذ عملية "الوعد الصادق"، وقوتنا تمتد إلى ما وراء حدود إيران".
https://sarabic.ae/20241214/الحرس-الثوري-الإيراني-على-الأمريكيين-أن-يخافوا-من-خيالهم-1095785102.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095350702_212:0:2879:2000_1920x0_80_0_0_0e78bfcfc702b50617db6571a96130dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني: لا قوة في العالم قادرة على هزيمتنا

07:59 GMT 23.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemiقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الإثنين، أن "لا قوة في العالم قادرة على هزيمة الحرس الثوري الإسلامي".
وفي كلمة ألقاها على متن سفينة حربية عابرة للمحيطات، في مدينة بندر عباس الساحلية بجنوب إيران، أشاد سلامي بقواته لتفانيهم في أداء الواجب، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكد مسلطا الضوء على شجاعة الحرس الثوري الإيراني في ساحة المعركة، وجهوده لمساعدة الشعب الإيراني، أنه "لا توجد قوة في العالم قادرة على التغلب على الحرس الثوري الإيراني، سواء على الأرض أو في البحر أو في الجو".
وأضاف أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، "تحمي إيران بإيثار وحزم، وأصبحت مصدر قوة للشعب الإيراني".
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
الحرس الثوري الإيراني: على الأمريكيين أن يخافوا من خيالهم
14 ديسمبر, 13:30 GMT
من ناحية أخرى، شدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته اليوم الاثنين، أن "أركان المقاومة الفلسطينية تعمل وفق دوافعها الذاتية"، مبينا أن "كل طرف يقاتل بإمكاناته الخاصة ولا يعتمد على أحد".
وتابع: "نحن ندعم جبهة المقاومة، لكنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم، نحن من نفذ عملية "الوعد الصادق"، وقوتنا تمتد إلى ما وراء حدود إيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала