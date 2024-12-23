https://sarabic.ae/20241223/الحرس-الثوري-الإيراني-لا-قوة-في-العالم-قادرة-على-هزيمتنا-1096069741.html

الحرس الثوري الإيراني: لا قوة في العالم قادرة على هزيمتنا

الحرس الثوري الإيراني: لا قوة في العالم قادرة على هزيمتنا

سبوتنيك عربي

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الإثنين، أن "لا قوة في العالم قادرة على هزيمة الحرس الثوري الإسلامي". 23.12.2024, سبوتنيك عربي

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وفي كلمة ألقاها على متن سفينة حربية عابرة للمحيطات، في مدينة بندر عباس الساحلية بجنوب إيران، أشاد سلامي بقواته لتفانيهم في أداء الواجب، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكد مسلطا الضوء على شجاعة الحرس الثوري الإيراني في ساحة المعركة، وجهوده لمساعدة الشعب الإيراني، أنه "لا توجد قوة في العالم قادرة على التغلب على الحرس الثوري الإيراني، سواء على الأرض أو في البحر أو في الجو".وأضاف أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، "تحمي إيران بإيثار وحزم، وأصبحت مصدر قوة للشعب الإيراني".من ناحية أخرى، شدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته اليوم الاثنين، أن "أركان المقاومة الفلسطينية تعمل وفق دوافعها الذاتية"، مبينا أن "كل طرف يقاتل بإمكاناته الخاصة ولا يعتمد على أحد".وتابع: "نحن ندعم جبهة المقاومة، لكنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم، نحن من نفذ عملية "الوعد الصادق"، وقوتنا تمتد إلى ما وراء حدود إيران".

https://sarabic.ae/20241214/الحرس-الثوري-الإيراني-على-الأمريكيين-أن-يخافوا-من-خيالهم-1095785102.html

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