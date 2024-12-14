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https://sarabic.ae/20241214/الحرس-الثوري-الإيراني-على-الأمريكيين-أن-يخافوا-من-خيالهم-1095785102.html
الحرس الثوري الإيراني: على الأمريكيين أن يخافوا من خيالهم
الحرس الثوري الإيراني: على الأمريكيين أن يخافوا من خيالهم
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن "العدو بات مهزوماً على الصعيد الفكري"، مؤكداً أن "الساحة الآن هي تحت تصرف الشباب والنخب الثوريين والتعبويين"، بحسب قوله. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي، في مراسم اختتام المؤتمر السادس لإنتاج المحتوى الرقمي للتعبئة في العاصمة طهران، إن "الشهداء والمقاومين في غزة ولبنان وفلسطين، ألحقوا الهزيمة بالعدو في أعمق حلقة للحرب، بصمودهم وصبرهم وثباتهم ودمائهم الطاهرة"، بحسب وكالة "تسنيم".وشدد العميد نقدي على أن "الشهداء قد سووا قصور الغرب بالتراب وفتحوا المعابر وهزموا العدو في أعمق حلقات المعركة وأصبحت الساحة تحت تصرف الشباب الثوريين ولذلك يجب أن يخاف الأمريكيون الآن حتى من خيالهم".كما أكد مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني أن "الحقائق تشير إلى قرب النصر الكبير للبشرية على الظالمين وأن جهودنا ويقظتنا وصمودنا من أجل إحداث اليقظة في العالم مؤثر جداً في هذا الانتصار".وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لم تعرف سوى الحروب، وهي مصدر "الفوضى السياسية" في العالم.وقال سلامي، في تصريحات متلفزة، إن "أمريكا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية لم نعرف منها إلا الحروب... وشعبنا أثبت قدرته وأمريكا فشلت في كسر شوكته من خلال فرض العقوبات عليه".وأضاف أن "واشنطن تتحدث عن الديمقراطية والسلام والحرية لكنها مصدر الفوضى السياسية في العالم".
https://sarabic.ae/20241104/الحرس-الثوري-الإيراني-عملية-الوعد-الصادق-3-ضد-إسرائيل-حتمية-1094461943.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني: على الأمريكيين أن يخافوا من خيالهم

13:30 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن "العدو بات مهزوماً على الصعيد الفكري"، مؤكداً أن "الساحة الآن هي تحت تصرف الشباب والنخب الثوريين والتعبويين"، بحسب قوله.
وقال مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي، في مراسم اختتام المؤتمر السادس لإنتاج المحتوى الرقمي للتعبئة في العاصمة طهران، إن "الشهداء والمقاومين في غزة ولبنان وفلسطين، ألحقوا الهزيمة بالعدو في أعمق حلقة للحرب، بصمودهم وصبرهم وثباتهم ودمائهم الطاهرة"، بحسب وكالة "تسنيم".
وشدد العميد نقدي على أن "الشهداء قد سووا قصور الغرب بالتراب وفتحوا المعابر وهزموا العدو في أعمق حلقات المعركة وأصبحت الساحة تحت تصرف الشباب الثوريين ولذلك يجب أن يخاف الأمريكيون الآن حتى من خيالهم".
نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
الحرس الثوري الإيراني: عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل "حتمية"
4 نوفمبر, 04:03 GMT
كما أكد مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني أن "الحقائق تشير إلى قرب النصر الكبير للبشرية على الظالمين وأن جهودنا ويقظتنا وصمودنا من أجل إحداث اليقظة في العالم مؤثر جداً في هذا الانتصار".
وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لم تعرف سوى الحروب، وهي مصدر "الفوضى السياسية" في العالم.
وقال سلامي، في تصريحات متلفزة، إن "أمريكا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية لم نعرف منها إلا الحروب... وشعبنا أثبت قدرته وأمريكا فشلت في كسر شوكته من خلال فرض العقوبات عليه".
وأضاف أن "واشنطن تتحدث عن الديمقراطية والسلام والحرية لكنها مصدر الفوضى السياسية في العالم".
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