https://sarabic.ae/20241214/الحرس-الثوري-الإيراني-على-الأمريكيين-أن-يخافوا-من-خيالهم-1095785102.html

الحرس الثوري الإيراني: على الأمريكيين أن يخافوا من خيالهم

الحرس الثوري الإيراني: على الأمريكيين أن يخافوا من خيالهم

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن "العدو بات مهزوماً على الصعيد الفكري"، مؤكداً أن "الساحة الآن هي تحت تصرف الشباب والنخب الثوريين والتعبويين"، بحسب قوله. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T13:30+0000

2024-12-14T13:30+0000

2024-12-14T13:30+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081368251_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_95715c8f2c512999a0d11704935e813c.jpg

وقال مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي، في مراسم اختتام المؤتمر السادس لإنتاج المحتوى الرقمي للتعبئة في العاصمة طهران، إن "الشهداء والمقاومين في غزة ولبنان وفلسطين، ألحقوا الهزيمة بالعدو في أعمق حلقة للحرب، بصمودهم وصبرهم وثباتهم ودمائهم الطاهرة"، بحسب وكالة "تسنيم".وشدد العميد نقدي على أن "الشهداء قد سووا قصور الغرب بالتراب وفتحوا المعابر وهزموا العدو في أعمق حلقات المعركة وأصبحت الساحة تحت تصرف الشباب الثوريين ولذلك يجب أن يخاف الأمريكيون الآن حتى من خيالهم".كما أكد مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني أن "الحقائق تشير إلى قرب النصر الكبير للبشرية على الظالمين وأن جهودنا ويقظتنا وصمودنا من أجل إحداث اليقظة في العالم مؤثر جداً في هذا الانتصار".وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لم تعرف سوى الحروب، وهي مصدر "الفوضى السياسية" في العالم.وقال سلامي، في تصريحات متلفزة، إن "أمريكا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية لم نعرف منها إلا الحروب... وشعبنا أثبت قدرته وأمريكا فشلت في كسر شوكته من خلال فرض العقوبات عليه".وأضاف أن "واشنطن تتحدث عن الديمقراطية والسلام والحرية لكنها مصدر الفوضى السياسية في العالم".

https://sarabic.ae/20241104/الحرس-الثوري-الإيراني-عملية-الوعد-الصادق-3-ضد-إسرائيل-حتمية-1094461943.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم