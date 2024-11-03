https://sarabic.ae/20241103/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-أمريكا-مصدر-الفوضى-والحروب-في-العالم-1094443308.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا مصدر الفوضى والحروب في العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا مصدر الفوضى والحروب في العالم

سبوتنيك عربي

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لم تعرف سوى الحروب، وهي مصدر "الفوضى السياسية"... 03.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-03T09:18+0000

2024-11-03T09:18+0000

2024-11-03T09:18+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال سلامي، في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، إن "أمريكا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية لم نعرف منها إلا الحروب... وشعبنا أثبت قدرته وأمريكا فشلت في كسر شوكته من خلال فرض العقوبات عليه".تأتي تلك التصريحات في ظل إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة الماضي، أن الوزير لويد أوستن، وجّه بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي، وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.وكانت إسرائيل شنت، فجر السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، هجوما جويا قالت إنه استهدف "أهدافا عسكرية" في إيران، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع لإنتاج الصواريخ. بينما قال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية إنه تم التصدي للهجوم الإسرائيلي، لافتًا إلى أن "أضرار محدودة" لحقت بأهداف عسكرية في بعض المواقع.وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.

https://sarabic.ae/20241103/كتابات-عبرية-على-جدران-منزل-في-جنوب-لبنان-تثير-أزمة-بالجيش-الإسرائيلي-1094441017.html

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