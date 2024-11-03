قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا مصدر الفوضى والحروب في العالم

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20241103/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-أمريكا-مصدر-الفوضى-والحروب-في-العالم-1094443308.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا مصدر الفوضى والحروب في العالم
قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا مصدر الفوضى والحروب في العالم
سبوتنيك عربي
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لم تعرف سوى الحروب، وهي مصدر "الفوضى السياسية"... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T09:18+0000
2024-11-03T09:18+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سلامي، في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، إن "أمريكا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية لم نعرف منها إلا الحروب... وشعبنا أثبت قدرته وأمريكا فشلت في كسر شوكته من خلال فرض العقوبات عليه".تأتي تلك التصريحات في ظل إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة الماضي، أن الوزير لويد أوستن، وجّه بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي، وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.وكانت إسرائيل شنت، فجر السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، هجوما جويا قالت إنه استهدف "أهدافا عسكرية" في إيران، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع لإنتاج الصواريخ. بينما قال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية إنه تم التصدي للهجوم الإسرائيلي، لافتًا إلى أن "أضرار محدودة" لحقت بأهداف عسكرية في بعض المواقع.وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.
https://sarabic.ae/20241103/كتابات-عبرية-على-جدران-منزل-في-جنوب-لبنان-تثير-أزمة-بالجيش-الإسرائيلي-1094441017.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا مصدر الفوضى والحروب في العالم

09:18 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
 قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لم تعرف سوى الحروب، وهي مصدر "الفوضى السياسية" في العالم.
وقال سلامي، في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، إن "أمريكا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية لم نعرف منها إلا الحروب... وشعبنا أثبت قدرته وأمريكا فشلت في كسر شوكته من خلال فرض العقوبات عليه".
وأضاف أن "واشنطن تتحدث عن الديمقراطية والسلام والحرية لكنها مصدر الفوضى السياسية في العالم".
تأتي تلك التصريحات في ظل إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة الماضي، أن الوزير لويد أوستن، وجّه بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي، وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.
الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
كتابات عبرية على جدران منزل في جنوب لبنان تثير أزمة بالجيش الإسرائيلي
06:30 GMT
وكانت إسرائيل شنت، فجر السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، هجوما جويا قالت إنه استهدف "أهدافا عسكرية" في إيران، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع لإنتاج الصواريخ. بينما قال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية إنه تم التصدي للهجوم الإسرائيلي، لافتًا إلى أن "أضرار محدودة" لحقت بأهداف عسكرية في بعض المواقع.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي شنته طهران ضد إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.
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