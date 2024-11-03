https://sarabic.ae/20241103/كتابات-عبرية-على-جدران-منزل-في-جنوب-لبنان-تثير-أزمة-بالجيش-الإسرائيلي-1094441017.html

كتابات عبرية على جدران منزل في جنوب لبنان تثير أزمة بالجيش الإسرائيلي

كتابات عبرية على جدران منزل في جنوب لبنان تثير أزمة بالجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

قرر الجيش الإسرائيلي طرد نائب من الحزب اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت"، من بين جنود الاحتياطي، وذلك بعد تداول صورة له وهو يقف إلى جانب كتابات "غرافيتي" عبرية... 03.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-03T06:30+0000

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وتُظهر الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، النائب يتسحاق كرويزر، وهو محاط بجنود من وحدته، ويقفون جميعا أمام كتابة على أحد الجدران في المنزل، تقول: "مكتب النائب كرويزر".وأكد كرويزر عبر منصة "إكس" فصله من الجيش الإسرائيلي، ملقيا باللوم على صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليومية، لإجرائها تحقيقا بشأن الصورة، وإثارتها للموضوع.وقال: "لقد حظيت بشرف القتال من أجلكم خلال أكثر من 100 يوم من الخدمة الاحتياطية على مدار العام الماضي، وسأستمر في القتال من أجلكم في الكنيست مع أصدقائي من فصيل "عوتسما يهوديت".ودافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن نائب من حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت"، يتسحاق كرويزر، بعد أن طرد من احتياطي الجيش الإسرائيلي.وقال له: "شكرا لك على عشرات الأيام الاحتياطية التي تطوعت فيها في العام الماضي، عار على قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي التي طردتك بسبب نشر هذه الصورة".وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20241102/الجيش-الإسرائيلي-رصد-إطلاق-3-صواريخ-من-لبنان-تجاه-إسرائيل-واعتراض-جزء-منها-1094406490.html

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