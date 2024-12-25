https://sarabic.ae/20241225/لن-نبدأ-أي-حرب-إيران-تجري-مناورات-عسكرية-ضخمة-1096190990.html
"لن نبدأ أي حرب"... إيران تجري مناورات عسكرية ضخمة
"لن نبدأ أي حرب"... إيران تجري مناورات عسكرية ضخمة
سبوتنيك عربي
كشفت السلطات العسكرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن عزم القوات المسلحة الإيرانية إجراء مناورات ضخمة خلال الأسابيع المقبلة. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T20:47+0000
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ونقل موقع "ميدل إيست نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، عن اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعتزم إجراء مناورات عسكرية ضخمة، جواً وبحراً وبراً للتصدي لما أسماه بـ"الأعداء".وعزا القائد العسكري هذه التهديدات إلى ما أسماه بـ"تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الآونة الأخيرة"، وهو ما صرح به في اجتماع للقادة العسكريين الإيرانيين اليوم، من أن القوات المسلحة الإيرانية، ستجري مناورات دفاعية وهجومية قوية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.وأشار اللواء رشيد إلى أن بلاده في الربع الأخير للعام الإيراني تجري عادة مثل هذه المناورات بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، منوها إلى أن مقر خاتم الأنبياء يقوم بالإشراف على المناورات التي تجري في البلاد.وأكد أن "عدد المناورات الكبرى فيها يبلغ نحو 30 مناورة والهدف يتمثل في اختبار قدرات القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات والاستعداد أيضا دفاعيا وهجوميا لضرب العدو"، مشددا على أن إيران حسب عقيدتها الدفاعية "لن تكون البادئة لأي حرب في المنطقة".وقال القائد العسكري الإيراني:ولفت اللواء رشيد إلى أن "الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية أثبتت أن أجواء الكيان الصهيوني أمام هجومنا مفتوحة وبلا حماية عكس دعايتهم الإعلامية".
https://sarabic.ae/20241225/الحرس-الثوري-لن-يكون-هناك-كيان-صهيوني-خلال-سنوات-قليلة-1096187981.html
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أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
"لن نبدأ أي حرب"... إيران تجري مناورات عسكرية ضخمة
كشفت السلطات العسكرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن عزم القوات المسلحة الإيرانية إجراء مناورات ضخمة خلال الأسابيع المقبلة.
ونقل موقع
"ميدل إيست نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، عن اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعتزم إجراء مناورات عسكرية ضخمة، جواً وبحراً وبراً للتصدي لما أسماه بـ"الأعداء".
وعزا القائد العسكري هذه التهديدات إلى ما أسماه بـ"تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الآونة الأخيرة"، وهو ما صرح به في اجتماع للقادة العسكريين الإيرانيين اليوم، من أن القوات المسلحة الإيرانية
، ستجري مناورات دفاعية وهجومية قوية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأشار اللواء رشيد إلى أن بلاده في الربع الأخير للعام الإيراني تجري عادة مثل هذه المناورات بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، منوها إلى أن مقر خاتم الأنبياء يقوم بالإشراف على المناورات التي تجري في البلاد.
وأكد أن "عدد المناورات الكبرى فيها يبلغ نحو 30 مناورة والهدف يتمثل في اختبار قدرات القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات والاستعداد أيضا دفاعيا وهجوميا لضرب العدو"، مشددا على أن إيران حسب عقيدتها الدفاعية "لن تكون البادئة لأي حرب في المنطقة".
وقال القائد العسكري الإيراني:
"إن العدو الصهيوني أصيب بوهم وخطأ في الحسابات وعمليات هجومية قوية مثل الوعد الصادق 2 كشفت عن جزء بسيط من القوة الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية".
ولفت اللواء رشيد إلى أن "الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية أثبتت أن أجواء الكيان الصهيوني أمام هجومنا مفتوحة وبلا حماية عكس دعايتهم الإعلامية".