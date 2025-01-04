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https://sarabic.ae/20250104/الحرس-الثوري-الإيراني-يبدأ-مناورات-برية-1096472455.html
الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات برية
الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات برية
سبوتنيك عربي
بدأت الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مناورات "الرسول الأعظم 19" للقوات البرية في غرب إيران. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T13:29+0000
2025-01-04T13:29+0000
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "هذه المناورات بدأت بنقل اللواء الخاص “ميرزا كوجك خان” من مطار رشت إلى مطار كرمانشاه".وأضافت الوكالة أنه "في هذه المناورات، التي تُنفذ بمشاركة الأقسام والوحدات المتخصصة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، يتم تطبيق سيناريوهات لعمليات الرد السريع. ويشمل ذلك النقل السريع للقوات والمعدات إلى منطقة المناورات، حيث قام لواء “ميرزا كوجك خان” بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه العمليات".وكانت السلطات العسكرية الإيرانية، كشفت في وقت سابق، عن عزم القوات المسلحة الإيرانية إجراء مناورات ضخمة خلال الأسابيع المقبلة.ونقل موقع "ميدل إيست نيوز"، عن اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعتزم إجراء مناورات عسكرية ضخمة، جواً وبحراً وبراً للتصدي لما أسماه بـ"الأعداء".وعزا القائد العسكري هذه التهديدات إلى ما أسماه بـ"تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الآونة الأخيرة"، وهو ما صرح به في اجتماع للقادة العسكريين الإيرانيين اليوم، من أن القوات المسلحة الإيرانية، ستجري مناورات دفاعية وهجومية قوية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.وأشار اللواء رشيد إلى أن بلاده في الربع الأخير للعام الإيراني تجري عادة مثل هذه المناورات بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، منوها إلى أن مقر خاتم الأنبياء يقوم بالإشراف على المناورات التي تجري في البلاد.وأكد أن "عدد المناورات الكبرى فيها يبلغ نحو 30 مناورة والهدف يتمثل في اختبار قدرات القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات والاستعداد أيضا دفاعيا وهجوميا لضرب العدو"، مشددا على أن إيران حسب عقيدتها الدفاعية "لن تكون البادئة لأي حرب في المنطقة".وقال القائد العسكري الإيراني: "إن العدو الصهيوني أصيب بوهم وخطأ في الحسابات وعمليات هجومية قوية مثل الوعد الصادق 2 كشفت عن جزء بسيط من القوة الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية".ولفت اللواء رشيد إلى أن "الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية أثبتت أن أجواء الكيان الصهيوني أمام هجومنا مفتوحة وبلا حماية عكس دعايتهم الإعلامية".
https://sarabic.ae/20230828/دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تدعو-السعودية-وإيران-والصين-كمراقبين-في-مناورات-أخوة-القتال--2023-1080483893.html
https://sarabic.ae/20240204/إيران-تعلن-إجراء-مناورة-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-والصين-بهدف-ضمان-أمن-المنطقة-1085739149.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات برية

13:29 GMT 04.01.2025
© AP Photoتدريبات الحرس الثوري الإيراني
تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo
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بدأت الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مناورات "الرسول الأعظم 19" للقوات البرية في غرب إيران.
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "هذه المناورات بدأت بنقل اللواء الخاص “ميرزا كوجك خان” من مطار رشت إلى مطار كرمانشاه".
وأضافت الوكالة أنه "في هذه المناورات، التي تُنفذ بمشاركة الأقسام والوحدات المتخصصة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، يتم تطبيق سيناريوهات لعمليات الرد السريع. ويشمل ذلك النقل السريع للقوات والمعدات إلى منطقة المناورات، حيث قام لواء “ميرزا كوجك خان” بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه العمليات".
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وكانت السلطات العسكرية الإيرانية، كشفت في وقت سابق، عن عزم القوات المسلحة الإيرانية إجراء مناورات ضخمة خلال الأسابيع المقبلة.
ونقل موقع "ميدل إيست نيوز"، عن اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعتزم إجراء مناورات عسكرية ضخمة، جواً وبحراً وبراً للتصدي لما أسماه بـ"الأعداء".
وعزا القائد العسكري هذه التهديدات إلى ما أسماه بـ"تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الآونة الأخيرة"، وهو ما صرح به في اجتماع للقادة العسكريين الإيرانيين اليوم، من أن القوات المسلحة الإيرانية، ستجري مناورات دفاعية وهجومية قوية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأشار اللواء رشيد إلى أن بلاده في الربع الأخير للعام الإيراني تجري عادة مثل هذه المناورات بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، منوها إلى أن مقر خاتم الأنبياء يقوم بالإشراف على المناورات التي تجري في البلاد.
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وأكد أن "عدد المناورات الكبرى فيها يبلغ نحو 30 مناورة والهدف يتمثل في اختبار قدرات القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات والاستعداد أيضا دفاعيا وهجوميا لضرب العدو"، مشددا على أن إيران حسب عقيدتها الدفاعية "لن تكون البادئة لأي حرب في المنطقة".
وقال القائد العسكري الإيراني: "إن العدو الصهيوني أصيب بوهم وخطأ في الحسابات وعمليات هجومية قوية مثل الوعد الصادق 2 كشفت عن جزء بسيط من القوة الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية".
ولفت اللواء رشيد إلى أن "الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية أثبتت أن أجواء الكيان الصهيوني أمام هجومنا مفتوحة وبلا حماية عكس دعايتهم الإعلامية".
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