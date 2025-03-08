https://sarabic.ae/20250308/إيران-تطالب-بطرد-إسرائيل-من-مقاعد-الأمم-المتحدة-1098509005.html
إيران تطالب بطرد إسرائيل من مقاعد الأمم المتحدة
إيران تطالب بطرد إسرائيل من مقاعد الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني، اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأن "آلاف النساء الفلسطينيات قتلن على يد الكيان الصهيوني". 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T15:56+0000
2025-03-08T15:56+0000
2025-03-08T15:56+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قوله إن "الكيان الصهيوني ينبغي ألا يكون له مكان في مقاعد الأمم المتحدة".وذكر مندوب إيران أنه "في اليوم العالمي للمرأة، التمكين الحقيقي يتطلب مواجهة الجرائم، لا مجرد كلمات فارغة. آلاف النساء الفلسطينيات قُتلن على يد الكيان الإسرائيلي، الكيان الذي بُني على أساس الإبادة الجماعية لا مكان له في مؤسسة يُفترض بها دعم حقوق النساء".وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة "طرد المحتلين الصهاينة من مقاعد الأمم المتحدة".ويشار إلى أنه في 28 من الشهر الماضي، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، وأن هذا الإجراء "ضروري".وحذرت إسرائيل، في وقت سابق، من أن "الخيار العسكري قد يكون مطلوبًا لمنع إيران من بناء أسلحة نووية"، مشيرة إلى أنها تطلعت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تكثيف الضغوط على إيران.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في حديث صحفي، إن "الوقت ينفد، حيث قامت إيران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين وكانت تلعب بطرق لتسليح مادتها النووية المخصبة"، مؤكدًا أن هذه النتيجة ستخلف تأثيرا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير في الشرق الأوسط.وأكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، في وقت سابق، أن "البرنامج النووي الإيراني علمي بالكامل ولا يمكن القضاء عليه"، محذرًا من أن "أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية سيشعل حربا واسعة في المنطقة".وكشف أن "الوعد الصادق" كانت أكبر عملية صاروخية في العالم، وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".
https://sarabic.ae/20250228/الحرس-الثوري-عملية-الوعد-الصادق-3-ستنفذ-في-وقتها-اللازم-1098251390.html
https://sarabic.ae/20250226/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الخيار-العسكري-قد-يكون-ضروريا-لمنع-إيران-من-صنع-أسلحة-نووية-1098180868.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران تطالب بطرد إسرائيل من مقاعد الأمم المتحدة
صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني، اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأن "آلاف النساء الفلسطينيات قتلن على يد الكيان الصهيوني".
ونقلت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قوله إن "الكيان الصهيوني ينبغي ألا يكون له مكان في مقاعد الأمم المتحدة".
وذكر مندوب إيران أنه "في اليوم العالمي للمرأة، التمكين الحقيقي يتطلب مواجهة الجرائم، لا مجرد كلمات فارغة. آلاف النساء الفلسطينيات قُتلن على يد الكيان الإسرائيلي، الكيان الذي بُني على أساس الإبادة الجماعية لا مكان له في مؤسسة يُفترض بها دعم حقوق النساء".
وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة "طرد المحتلين الصهاينة من مقاعد الأمم المتحدة".
ويشار إلى أنه في 28 من الشهر الماضي، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
، بأن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، وأن هذا الإجراء "ضروري".
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن تصريحات بقائي، جاءت ردًا على تهديدات المسؤولين الإسرائيليين ضد إيران. وقال إسماعيل بقائي: "وزير خارجية ومسؤولو الكيان الصهيوني يهددون إيران بشكل متكرر بعمليات عسكرية، وفي الوقت نفسه، يلومها الغرب بسبب قدراتها الدفاعية. هذا الأمر غير منطقي ومخزٍ".
وحذرت إسرائيل، في وقت سابق، من أن "الخيار العسكري قد يكون مطلوبًا
لمنع إيران من بناء أسلحة نووية"، مشيرة إلى أنها تطلعت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تكثيف الضغوط على إيران.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في حديث صحفي
، إن "الوقت ينفد، حيث قامت إيران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين وكانت تلعب بطرق لتسليح مادتها النووية المخصبة"، مؤكدًا أن هذه النتيجة ستخلف تأثيرا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير في الشرق الأوسط.
وأكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، في وقت سابق، أن "البرنامج النووي الإيراني علمي بالكامل ولا يمكن القضاء عليه"، محذرًا من أن "أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية سيشعل حربا واسعة في المنطقة
".
وقال حاجي زاده في مقابلة تلفزيونية، إن "الأعداء لا يسعون للحرب مع إيران، لأن ذلك سيشعل المنطقة بالكامل"، مشيرًا إلى أن عملية "الوعد الصادق" جاءت ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".
وكشف أن "الوعد الصادق" كانت أكبر عملية صاروخية في العالم، وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".