https://sarabic.ae/20250308/إيران-تطالب-بطرد-إسرائيل-من-مقاعد-الأمم-المتحدة-1098509005.html

إيران تطالب بطرد إسرائيل من مقاعد الأمم المتحدة

إيران تطالب بطرد إسرائيل من مقاعد الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني، اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأن "آلاف النساء الفلسطينيات قتلن على يد الكيان الصهيوني". 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T15:56+0000

2025-03-08T15:56+0000

2025-03-08T15:56+0000

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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قوله إن "الكيان الصهيوني ينبغي ألا يكون له مكان في مقاعد الأمم المتحدة".وذكر مندوب إيران أنه "في اليوم العالمي للمرأة، التمكين الحقيقي يتطلب مواجهة الجرائم، لا مجرد كلمات فارغة. آلاف النساء الفلسطينيات قُتلن على يد الكيان الإسرائيلي، الكيان الذي بُني على أساس الإبادة الجماعية لا مكان له في مؤسسة يُفترض بها دعم حقوق النساء".وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة "طرد المحتلين الصهاينة من مقاعد الأمم المتحدة".ويشار إلى أنه في 28 من الشهر الماضي، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، وأن هذا الإجراء "ضروري".وحذرت إسرائيل، في وقت سابق، من أن "الخيار العسكري قد يكون مطلوبًا لمنع إيران من بناء أسلحة نووية"، مشيرة إلى أنها تطلعت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تكثيف الضغوط على إيران.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في حديث صحفي، إن "الوقت ينفد، حيث قامت إيران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين وكانت تلعب بطرق لتسليح مادتها النووية المخصبة"، مؤكدًا أن هذه النتيجة ستخلف تأثيرا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير في الشرق الأوسط.وأكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، في وقت سابق، أن "البرنامج النووي الإيراني علمي بالكامل ولا يمكن القضاء عليه"، محذرًا من أن "أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية سيشعل حربا واسعة في المنطقة".وكشف أن "الوعد الصادق" كانت أكبر عملية صاروخية في العالم، وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".

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