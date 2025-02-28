https://sarabic.ae/20250228/طهران-تعزیز-القدرات-الدفاعیة-الإيرانية-إجراء-ضروري-بالكامل-1098257468.html

طهران: تعزیز القدرات الدفاعیة الإيرانية إجراء ضروري بالكامل

طهران: تعزیز القدرات الدفاعیة الإيرانية إجراء ضروري بالكامل

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، وأن هذا الإجراء ضروري. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T10:24+0000

2025-02-28T10:24+0000

2025-02-28T10:24+0000

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094698511_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_8075015209cfdc003a5ad00a29ce21a7.jpg

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، يوم الخميس، بأن تصريحات إسماعيل بقائي، جاءت ردا على تهديدات المسؤولين الإسرائيليين ضد إيران.وشدد الدبلوماسي الإيراني على أنه "في منطقة ابتُليت بكيان احتلالي معتاد على العدوان والتصرفات غير القانونية، فإن تعزيز قدراتنا الدفاعية يُعدّ بالتأكيد إجراءً مسؤولًا وضروريًا بالكامل".حذرت إسرائيل، في وقت سابق، من أن الخيار العسكري قد يكون مطلوبًا لمنع إيران من بناء أسلحة نووية، مشيرة إلى أنها تطلعت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تكثيف الضغوط على إيران.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في حديث صحفي، إن "الوقت ينفد حيث قامت إيران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين وكانت تلعب بطرق لتسليح مادتها النووية المخصبة"، مؤكدا أن هذه النتيجة ستخلف تأثيرا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير في الشرق الأوسط.وأكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، في وقت سابق، أن البرنامج النووي الإيراني علمي بالكامل ولا يمكن القضاء عليه، محذرا من أن أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية سيشعل حربا واسعة في المنطقة.وقال حاجي زاده في مقابلة تلفزيونية: "إن الأعداء لا يسعون للحرب مع إيران، لأن ذلك سيشعل المنطقة بالكامل"، مشيرًا إلى أن عملية "الوعد الصادق" جاءت ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.وكشف أن "الوعد الصادق" كانت أكبر "عملية صاروخية في العالم وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".

https://sarabic.ae/20250228/الحرس-الثوري-عملية-الوعد-الصادق-3-ستنفذ-في-وقتها-اللازم-1098251390.html

https://sarabic.ae/20250226/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الخيار-العسكري-قد-يكون-ضروريا-لمنع-إيران-من-صنع-أسلحة-نووية-1098180868.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم