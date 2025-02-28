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https://sarabic.ae/20250228/طهران-تعزیز-القدرات-الدفاعیة-الإيرانية-إجراء-ضروري-بالكامل-1098257468.html
طهران: تعزیز القدرات الدفاعیة الإيرانية إجراء ضروري بالكامل
طهران: تعزیز القدرات الدفاعیة الإيرانية إجراء ضروري بالكامل
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، وأن هذا الإجراء ضروري. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T10:24+0000
2025-02-28T10:24+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، يوم الخميس، بأن تصريحات إسماعيل بقائي، جاءت ردا على تهديدات المسؤولين الإسرائيليين ضد إيران.وشدد الدبلوماسي الإيراني على أنه "في منطقة ابتُليت بكيان احتلالي معتاد على العدوان والتصرفات غير القانونية، فإن تعزيز قدراتنا الدفاعية يُعدّ بالتأكيد إجراءً مسؤولًا وضروريًا بالكامل".حذرت إسرائيل، في وقت سابق، من أن الخيار العسكري قد يكون مطلوبًا لمنع إيران من بناء أسلحة نووية، مشيرة إلى أنها تطلعت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تكثيف الضغوط على إيران.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في حديث صحفي، إن "الوقت ينفد حيث قامت إيران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين وكانت تلعب بطرق لتسليح مادتها النووية المخصبة"، مؤكدا أن هذه النتيجة ستخلف تأثيرا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير في الشرق الأوسط.وأكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، في وقت سابق، أن البرنامج النووي الإيراني علمي بالكامل ولا يمكن القضاء عليه، محذرا من أن أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية سيشعل حربا واسعة في المنطقة.وقال حاجي زاده في مقابلة تلفزيونية: "إن الأعداء لا يسعون للحرب مع إيران، لأن ذلك سيشعل المنطقة بالكامل"، مشيرًا إلى أن عملية "الوعد الصادق" جاءت ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.وكشف أن "الوعد الصادق" كانت أكبر "عملية صاروخية في العالم وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".
https://sarabic.ae/20250228/الحرس-الثوري-عملية-الوعد-الصادق-3-ستنفذ-في-وقتها-اللازم-1098251390.html
https://sarabic.ae/20250226/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الخيار-العسكري-قد-يكون-ضروريا-لمنع-إيران-من-صنع-أسلحة-نووية-1098180868.html
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إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
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طهران: تعزیز القدرات الدفاعیة الإيرانية إجراء ضروري بالكامل

10:24 GMT 28.02.2025
© AP Photoالجيش الإيراني
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، وأن هذا الإجراء ضروري.
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، يوم الخميس، بأن تصريحات إسماعيل بقائي، جاءت ردا على تهديدات المسؤولين الإسرائيليين ضد إيران.
وقال إسماعيل بقائي: "وزير خارجية ومسؤولو الكيان الصهيوني يهددون إيران بشكل متكرر بعمليات عسكرية، وفي الوقت نفسه، يلومها الغرب بسبب قدراتها الدفاعية. هذا الأمر غير منطقي ومخزٍ".
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وشدد الدبلوماسي الإيراني على أنه "في منطقة ابتُليت بكيان احتلالي معتاد على العدوان والتصرفات غير القانونية، فإن تعزيز قدراتنا الدفاعية يُعدّ بالتأكيد إجراءً مسؤولًا وضروريًا بالكامل".
حذرت إسرائيل، في وقت سابق، من أن الخيار العسكري قد يكون مطلوبًا لمنع إيران من بناء أسلحة نووية، مشيرة إلى أنها تطلعت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تكثيف الضغوط على إيران.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في حديث صحفي، إن "الوقت ينفد حيث قامت إيران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين وكانت تلعب بطرق لتسليح مادتها النووية المخصبة"، مؤكدا أن هذه النتيجة ستخلف تأثيرا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير في الشرق الأوسط.
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وأكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، في وقت سابق، أن البرنامج النووي الإيراني علمي بالكامل ولا يمكن القضاء عليه، محذرا من أن أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية سيشعل حربا واسعة في المنطقة.
وقال حاجي زاده في مقابلة تلفزيونية: "إن الأعداء لا يسعون للحرب مع إيران، لأن ذلك سيشعل المنطقة بالكامل"، مشيرًا إلى أن عملية "الوعد الصادق" جاءت ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وكشف أن "الوعد الصادق" كانت أكبر "عملية صاروخية في العالم وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".
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