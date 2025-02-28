https://sarabic.ae/20250228/الحرس-الثوري-عملية-الوعد-الصادق-3-ستنفذ-في-وقتها-اللازم-1098251390.html

الحرس الثوري: عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في وقتها اللازم

الحرس الثوري: عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في وقتها اللازم

سبوتنيك عربي

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد علي فضلي، الخميس، أن عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في وقتها اللازم. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T08:06+0000

2025-02-28T08:06+0000

2025-02-28T08:06+0000

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وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس الخميس، بأن تصريحات العميد علي فضلي جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل إيرانيين سقطا خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).وقال القائد العسكري الإيراني إن "وجود جبهة المقاومة من اليمن إلى غزة يشير إلى أن هؤلاء المقاتلين هم في خط الدفاع عن دين الله، وهذه كانت المدرسة التي وصفها الحاج قاسم سليماني عندما قال: "نموذجنا في جبهة المقاومة هو الدفاع المقدس (1980-1988)".وشدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد علي فضلي، على أنه "كما جرى تنفيذ عمليتي "الوعد الصادق 1 و 2"، سيتم تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" أيضا في وقتها اللازم".وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، أكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن "الوعد الصادق" كانت أكبر "عملية صاروخية في العالم وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".كما أشار إلى أن إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية، مؤكدًا أن مدى الصواريخ الإيرانية وصل إلى 2000 كيلومتر، ولا توجد عوائق فنية لزيادته، مشيرًا إلى أن "الوعد الصادق 3" ستنفذ في الوقت المناسب.واختتم تصريحاته بالقول: "نؤكد للشعب الإيراني أن الحرب لن تحدث، لأن الأعداء يدركون ثمن هذه الحماقة ولن يرتكبوها".وفي عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".وفي أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.يشار إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" التي نفذتها طهران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أطلقت إيران فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.وهدفت كلتا العمليتين إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية واستهداف القادة الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة.

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