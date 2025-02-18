https://sarabic.ae/20250218/الحرس-الثوري-الإيراني-أي-استهداف-للمنشآت-النووية-يعني-اشتعال-المنطقة-بأكملها-1097935509.html

الحرس الثوري الإيراني: أي استهداف للمنشآت النووية يعني اشتعال المنطقة بأكملها

الحرس الثوري الإيراني: أي استهداف للمنشآت النووية يعني اشتعال المنطقة بأكملها

سبوتنيك عربي

أكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج النووي الإيراني علمي بالكامل ولا يمكن القضاء... 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T19:57+0000

2025-02-18T19:57+0000

2025-02-18T19:57+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال حاجي زاده في مقابلة تلفزيونية: "إن الأعداء لا يسعون للحرب مع إيران، لأن ذلك سيشعل المنطقة بالكامل"، مشيرًا إلى أن عملية "الوعد الصادق" جاءت ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.وكشف أن "الوعد الصادق" كانت أكبر "عملية صاروخية في العالم وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 بالمئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة".واختتم تصريحاته بالقول: "نؤكد للشعب الإيراني أن الحرب لن تحدث، لأن الأعداء يدركون ثمن هذه الحماقة ولن يرتكبوها".وفي أبريل/نيسان 2024، شنت إيران هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.يشار إلى أن عملية "الوعد الصادق 2" التي نفذتها طهران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، أطلقت إيران فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.وهدفت كلتا العمليتين إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية واستهداف القادة الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة.

https://sarabic.ae/20250110/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-إيران-لا-تُهزم-وشعبنا-يطالبنا-بتنفيذ-الوعد-الصادق-3-1096656824.html

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