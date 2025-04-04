https://sarabic.ae/20250404/إعلام-تكلفة-العمليات-العسكرية-الأمريكية-ضد-أنصار-الله-تقترب-من-مليار-دولار--1099228638.html

إعلام: تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد "أنصار الله" تقترب من مليار دولار

إعلام: تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد "أنصار الله" تقترب من مليار دولار

سبوتنيك عربي

كشفت مصادر أمريكية مطلعة عن أن التكلفة الإجمالية للعمليات العسكرية الأمريكية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن تقترب من مليار دولار بعد أقل من ثلاثة أسابيع على... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T20:13+0000

2025-04-04T20:13+0000

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وأفادت المصادر بأن العملية العسكرية، التي انطلقت في 15 مارس/ آذار الماضي، استهلكت مئات الملايين من الدولارات من الذخائر، بما في ذلك صواريخ "جاسام" طويلة المدى، وقنابل "جي إس أو دبليو" الموجهة عبر الأقمار الصناعية، وصواريخ "توماهوك".كما تم نشر قاذفات "بي-2" من قاعدة دييغو غارسيا، مع استعدادات لنقل حاملة طائرات إضافية وعدد من أسراب المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وفقًا لمسؤولين بالبنتاغون.وأشار أحد المصادر إلى أن البنتاغون قد يضطر لطلب تمويل إضافي من الكونغرس لمواصلة العمليات، لكنه قد لا يحصل عليه بسبب معارضة الأحزاب الأمريكية، حتى نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس" وصف العملية بأنها "خطأ" في محادثة مسربة.ولم يكشف البنتاغون علنًا عن مدى تأثير الضربات اليومية على "أنصار الله"، رغم تأكيد مسؤولين من هيئة الأركان المشتركة وسنتكوم وقيادة المحيطين الهندي والهادئ ووزارة الخارجية للكونغرس أن الضربات أودت بحياة عدد من قادة "أنصار الله" ودمرت مواقع عسكرية، لكن المصادر أقرّت بأن الجماعة ما زالت قادرة على تعزيز مخابئها وتخزين الأسلحة تحت الأرض، كما حدث خلال الضربات التي نفذتها إدارة بايدن لأكثر من عام.وأكد مصدر مطلع: "تم تدمير بعض المواقع، لكن ذلك لم يؤثر على قدرة "أنصار اللهط في مواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر وإسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية، بينما تستنزف الولايات المتحدة مواردها من الذخائر والوقت".يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية كانت قد أعلنت، أمس الخميس، "إسقاط طائرة أمريكية نوع "MQ_9"، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، إن "هذه الطائرة تعد الثانية التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة، والـ17 خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس".وأكد "استمرار القوات المسلحة اليمنية في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة البلد، والاستمرار في العمليات المساندة لغزة"، موضحا أن "العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنه".

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