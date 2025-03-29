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نبض افريقيا
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خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20250329/مقاتلات-أمريكية-تشن-7-غارات-على-مناطق-تابعة-لـأنصار-الله-في-اليمن-1099067635.html
مقاتلات أمريكية تشن 7 غارات على مناطق تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن
مقاتلات أمريكية تشن 7 غارات على مناطق تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
جددت المقاتلات الأمريكية، أمس السبت، استهدافها الجوي لجماعة "أنصار الله" بشن سلسلة غارات على معقلها محافظة صعدة شمال غربي اليمن. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T21:42+0000
2025-03-29T21:42+0000
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القاهرة - سبوتنيك. يأتي ذلك ضمن العمليات العسكرية التي تشنها واشنطن ضد الجماعة للأسبوع الثالث على التوالي.وذكر ذلك تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، أن "عدوانا أمريكياً استهدف بـ 4 غارات مديرية آل سالم شرق محافظة صعدة، إضافة إلى 3 غارات شرق مدينة صعدة".ولم تشر جماعة "أنصار الله" إلى الأهداف التي طالتها الغارات الأمريكية، ولا الخسائر الناجمة عنها.ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته واشنطن على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250329/الجيش-الأمريكي-يعرض-فيديو-لضرباته-على-أنصار-الله-في-اليمن-1099053433.html
https://sarabic.ae/20250328/الطيران-الأمريكي-يشن-عشرات-الغارات-على-مواقع-لجماعة-أنصار-الله-وسط-وشمال-اليمن-1099046955.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

مقاتلات أمريكية تشن 7 غارات على مناطق تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن

21:42 GMT 29.03.2025
© AP Photoمقاتلة أمريكية من طراز اف 15
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
جددت المقاتلات الأمريكية، أمس السبت، استهدافها الجوي لجماعة "أنصار الله" بشن سلسلة غارات على معقلها محافظة صعدة شمال غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. يأتي ذلك ضمن العمليات العسكرية التي تشنها واشنطن ضد الجماعة للأسبوع الثالث على التوالي.
وذكر ذلك تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، أن "عدوانا أمريكياً استهدف بـ 4 غارات مديرية آل سالم شرق محافظة صعدة، إضافة إلى 3 غارات شرق مدينة صعدة".
طائرات حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
الجيش الأمريكي يعرض فيديو لضرباته على "أنصار الله" في اليمن
08:35 GMT
ولم تشر جماعة "أنصار الله" إلى الأهداف التي طالتها الغارات الأمريكية، ولا الخسائر الناجمة عنها.
ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته واشنطن على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات على مواقع لـ"أنصار الله" وسط وشمالي اليمن
أمس, 22:41 GMT
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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