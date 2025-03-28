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https://sarabic.ae/20250328/الطيران-الأمريكي-يشن-عشرات-الغارات-على-مواقع-لجماعة-أنصار-الله-وسط-وشمال-اليمن-1099046955.html
الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" وسط وشمال اليمن
الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" وسط وشمال اليمن
سبوتنيك عربي
شنت المقاتلات الأمريكية، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في العاصمة صنعاء ومعقل الجماعة، محافظة صعدة، ومحافظة الجوف،... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T22:41+0000
2025-03-28T22:41+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر يمني لـ "سبوتنيك" إن المقاتلات الأمريكية شنت 8 غارات على مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في معسكر 48 بمنطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء، مضيفًا أن "قصفًا مماثلًا بـ8 غارات استهدف مواقع لـ"أنصار الله" في مدينة صعدة، مشيرًا إلى شن المقاتلات الأمريكية غارتين على مواقع جبلية للجماعة في مديرية سحار (غرب صعدة)".وذكر أن المقاتلات الأمريكية نفذت 8 غارات على مقرات إدارية وعسكرية وأمنية في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي نفذتها المقاتلات الأمريكية على مناطق سيطرة "أنصار الله" خلال أقل من 24 ساعة إلى 72 غارة، توزعت على محافظات مأرب وصنعاء وعمران والحديدة والجوف، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء القوات الأمريكية ضرباتها الجوية ضد الجماعة، يوم السبت قبل الماضي.وتأتي الغارات الأمريكية المكثفة غداة تبنّي "أنصار الله" هجومًا على مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، وقصف "هدف عسكري" جنوب المدينة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، كاشفةً عن استهدافها حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطعًا حربية معادية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة.ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ليشمل السفن الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء وسبع محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين، بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بأربعة أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيّرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتؤكد جماعة "أنصار الله" بين الحين والآخر أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب هذا المحور.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250328/سلسلة-غارات-أمريكية-على-مواقع-لجماعة-أنصار-الله-في-4-محافظات-يمنية-1099019726.html
https://sarabic.ae/20250326/أنصار-الله-تعلن-سقوط-16-من-عناصرها-بينهم-قيادات--1098982745.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية

الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" وسط وشمال اليمن

22:41 GMT 28.03.2025
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo
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شنت المقاتلات الأمريكية، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في العاصمة صنعاء ومعقل الجماعة، محافظة صعدة، ومحافظة الجوف، وذلك ضمن ضربات تنفذها واشنطن ضد الجماعة، تدخل أسبوعها الثالث.
القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر يمني لـ "سبوتنيك" إن المقاتلات الأمريكية شنت 8 غارات على مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في معسكر 48 بمنطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء، مضيفًا أن "قصفًا مماثلًا بـ8 غارات استهدف مواقع لـ"أنصار الله" في مدينة صعدة، مشيرًا إلى شن المقاتلات الأمريكية غارتين على مواقع جبلية للجماعة في مديرية سحار (غرب صعدة)".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
سلسلة غارات أمريكية على مواقع لجماعة "أنصار الله" في 4 محافظات يمنية
01:44 GMT
وذكر أن المقاتلات الأمريكية نفذت 8 غارات على مقرات إدارية وعسكرية وأمنية في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي نفذتها المقاتلات الأمريكية على مناطق سيطرة "أنصار الله" خلال أقل من 24 ساعة إلى 72 غارة، توزعت على محافظات مأرب وصنعاء وعمران والحديدة والجوف، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء القوات الأمريكية ضرباتها الجوية ضد الجماعة، يوم السبت قبل الماضي.
وتأتي الغارات الأمريكية المكثفة غداة تبنّي "أنصار الله" هجومًا على مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، وقصف "هدف عسكري" جنوب المدينة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، كاشفةً عن استهدافها حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطعًا حربية معادية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة.
ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ليشمل السفن الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء وسبع محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين، بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
"أنصار الله" تعلن مقتل 16 من عناصرها بينهم قيادات
26 مارس, 19:49 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بأربعة أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيّرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتؤكد جماعة "أنصار الله" بين الحين والآخر أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب هذا المحور.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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