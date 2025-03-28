https://sarabic.ae/20250328/سلسلة-غارات-أمريكية-على-مواقع-لجماعة-أنصار-الله-في-4-محافظات-يمنية-1099019726.html
سلسلة غارات أمريكية على مواقع لجماعة "أنصار الله" في 4 محافظات يمنية
سلسلة غارات أمريكية على مواقع لجماعة "أنصار الله" في 4 محافظات يمنية
سبوتنيك عربي
نفذت المقاتلات الأمريكية، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في أربع محافظات شمال وغرب اليمن. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T01:44+0000
2025-03-28T01:44+0000
2025-03-28T01:44+0000
أنصار الله
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "شخصاً أصيب إثر عدوان أميركي استهدف منطقة صَرِف في مديرية بني حُشَّيش بمحافظة صنعاء".وذكر أن "العدوان الأمريكي شن 19 غارة على مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود في محافظة عمران [50 كم شمال صنعاء]".وأشار إلى "أن من بين الغارات، 5 غارات استهدفت شبكة الاتصالات في الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان [شمال عمران] ما أدى إلى تعطلها". قائلاً إن "العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات مديرية اللُحَّية في محافظة الحديدة [غرب اليمن]".ولفت تلفزيون "المسيرة" إلى "تنفيذ العدوان الأميركي ثلاث غارات على مديرية الحميدات في محافظة الجوف [شمال شرقي اليمن]".وتأتي سلسلة الغارات الجوية، بعد ساعات من تنفيذ المقاتلات الأمريكية، 10 غارات على العاصمة صنعاء وضواحيها، استهدفت مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة، ومقر القيادة العليا للقوات المسلحة في منطقة التحرير وسط العاصمة، وموقعا عسكريا في منطقة صَرِف شمال شرقي العاصمة، ومعسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان جنوب صنعاء، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتينك".
https://sarabic.ae/20250326/ترامب-الضربات-الأمريكية-على-أنصار-الله-ناجحة-للغاية-وستستمر-لفترة-طويلة-1098984530.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
سلسلة غارات أمريكية على مواقع لجماعة "أنصار الله" في 4 محافظات يمنية
نفذت المقاتلات الأمريكية، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في أربع محافظات شمال وغرب اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "شخصاً أصيب إثر عدوان أميركي استهدف منطقة صَرِف في مديرية بني حُشَّيش بمحافظة صنعاء".
وذكر أن "العدوان الأمريكي شن 19 غارة على مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود في محافظة عمران [50 كم شمال صنعاء]".
وأشار إلى "أن من بين الغارات، 5 غارات استهدفت شبكة الاتصالات في الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان [شمال عمران] ما أدى إلى تعطلها". قائلاً إن "العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات مديرية اللُحَّية في محافظة الحديدة [غرب اليمن]".
ولفت تلفزيون "المسيرة" إلى "تنفيذ العدوان الأميركي ثلاث غارات على مديرية الحميدات في محافظة الجوف [شمال شرقي اليمن]".
وتأتي سلسلة الغارات الجوية، بعد ساعات من تنفيذ المقاتلات الأمريكية، 10 غارات على العاصمة صنعاء وضواحيها، استهدفت مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة، ومقر القيادة العليا للقوات المسلحة في منطقة التحرير وسط العاصمة، وموقعا عسكريا في منطقة صَرِف شمال شرقي العاصمة، ومعسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان جنوب صنعاء، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتينك".