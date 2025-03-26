https://sarabic.ae/20250326/ترامب-الضربات-الأمريكية-على-أنصار-الله-ناجحة-للغاية-وستستمر-لفترة-طويلة-1098984530.html

ترامب: الضربات الأمريكية على "أنصار الله" ناجحة للغاية وستستمر لفترة طويلة

ترامب: الضربات الأمريكية على "أنصار الله" ناجحة للغاية وستستمر لفترة طويلة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الأمريكية على مواقع "أنصار الله" في اليمن كانت "ناجحة للغاية"، مؤكدًا أن هذه الهجمات ستستمر "لفترة طويلة". 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T21:55+0000

2025-03-26T21:55+0000

2025-03-26T21:54+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

الحرب على اليمن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeb03b04a0bba60b4da0346d939a13bd.jpg

وأضاف ترامب في كلمة نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية: "أنصار الله يريدون السلام الآن"، في إشارة إلى ما وصفه بتأثير الضربات الأمريكية على موقف الجماعة، كما انتقد سلفه جو بايدن لعدم شن هجمات على "أنصار الله" سابقًا، قائلاً: "كان ينبغي على بايدن أن يشن هجمات على "أنصار الله"، وعدم فعله ذلك ألحق ضررًا بالعالم".وشدد ترمب على استمرار الحملة العسكرية الأمريكية ضد الجماعة، قائلاً: "الهجمات على "أنصار الله" ستستمر لوقت طويل"، مؤكدًا نجاح الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع الجماعة في اليمن.أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، مقتل 16 من عناصرها، بينهم 15 ضابطاً، في مواجهات مع القوات الحكومية والغارات الأمريكية، في أعلى حصيلة يومية تُسجل منذ بداية مارس/آذار الجاري.ونقلت وكالة "سبأ"، أن "أنصار الله" شيعت جثامين القتلى في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة، بينهم عقيد يُعتقد أنه قيادي بارز، بالإضافة إلى 5 برُتبة رائد، ونقيب، و6 ملازمين، ومساعدين، وفرد دون رتبة.ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل مكان أو زمان سقوط العناصر، واكتفت بالإشارة إلى أنهم قُتلوا فيما تسميه "معركة النفس الطويل" ضد القوات الحكومية، و"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" في إشارة إلى الغارات الأمريكية الأخيرة، التي جاءت ردا على استئناف الهجمات البحرية للحوثيين.يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تشييع الجماعة جثامين 8 ضباط آخرين، بينهم عميد يشغل منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة.

https://sarabic.ae/20250326/غارات-جوية-أمريكية-جديدة-على-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1098952789.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن