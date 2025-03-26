https://sarabic.ae/20250326/أنصار-الله-تعلن-سقوط-16-من-عناصرها-بينهم-قيادات--1098982745.html

"أنصار الله" تعلن مقتل 16 من عناصرها بينهم قيادات

"أنصار الله" تعلن مقتل 16 من عناصرها بينهم قيادات

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، مقتل 16 من عناصرها، بينهم 15 ضابطاً، في مواجهات مع القوات الحكومية والغارات الأمريكية، في أعلى حصيلة يومية... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T19:49+0000

2025-03-26T19:49+0000

2025-03-26T20:06+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

أنصار الله

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ونقلت وكالة "سبأ"، أن "أنصار الله" شيعت جثامين القتلى في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة، بينهم عقيد يُعتقد أنه قيادي بارز، بالإضافة إلى 5 برُتبة رائد، ونقيب، و6 ملازمين، ومساعدين، وفرد دون رتبة.ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل مكان أو زمان سقوط العناصر، واكتفت بالإشارة إلى أنهم قُتلوا فيما تسميه "معركة النفس الطويل" ضد القوات الحكومية، و"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" في إشارة إلى الغارات الأمريكية الأخيرة، التي جاءت ردا على استئناف الهجمات البحرية للحوثيين.يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تشييع الجماعة جثامين 8 ضباط آخرين، بينهم عميد يشغل منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة.وبحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، ارتفع إجمالي قتلى "أنصار الله" في المواجهات منذ مطلع مارس الجاري إلى 76 عنصراً، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم الإعلان عنها منذ أكثر من عام، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاشتباكات والضربات الجوية.وتواصل الغارات الأمريكية استهداف مواقع "أنصار الله" رداً على هجماتهم على الملاحة البحرية، بينما تشهد الجبهات الداخلية تصاعداً في الاشتباكات بين الجماعة والقوات الحكومية.

https://sarabic.ae/20250326/غارات-جوية-أمريكية-جديدة-على-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1098952789.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله