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https://sarabic.ae/20250326/أنصار-الله-تعلن-سقوط-16-من-عناصرها-بينهم-قيادات--1098982745.html
"أنصار الله" تعلن مقتل 16 من عناصرها بينهم قيادات
"أنصار الله" تعلن مقتل 16 من عناصرها بينهم قيادات
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، مقتل 16 من عناصرها، بينهم 15 ضابطاً، في مواجهات مع القوات الحكومية والغارات الأمريكية، في أعلى حصيلة يومية... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T19:49+0000
2025-03-26T20:06+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
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ونقلت وكالة "سبأ"، أن "أنصار الله" شيعت جثامين القتلى في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة، بينهم عقيد يُعتقد أنه قيادي بارز، بالإضافة إلى 5 برُتبة رائد، ونقيب، و6 ملازمين، ومساعدين، وفرد دون رتبة.ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل مكان أو زمان سقوط العناصر، واكتفت بالإشارة إلى أنهم قُتلوا فيما تسميه "معركة النفس الطويل" ضد القوات الحكومية، و"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" في إشارة إلى الغارات الأمريكية الأخيرة، التي جاءت ردا على استئناف الهجمات البحرية للحوثيين.يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تشييع الجماعة جثامين 8 ضباط آخرين، بينهم عميد يشغل منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة.وبحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، ارتفع إجمالي قتلى "أنصار الله" في المواجهات منذ مطلع مارس الجاري إلى 76 عنصراً، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم الإعلان عنها منذ أكثر من عام، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاشتباكات والضربات الجوية.وتواصل الغارات الأمريكية استهداف مواقع "أنصار الله" رداً على هجماتهم على الملاحة البحرية، بينما تشهد الجبهات الداخلية تصاعداً في الاشتباكات بين الجماعة والقوات الحكومية.
https://sarabic.ae/20250326/غارات-جوية-أمريكية-جديدة-على-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1098952789.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله
العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله

"أنصار الله" تعلن مقتل 16 من عناصرها بينهم قيادات

19:49 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 20:06 GMT 26.03.2025)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، مقتل 16 من عناصرها، بينهم 15 ضابطاً، في مواجهات مع القوات الحكومية والغارات الأمريكية، في أعلى حصيلة يومية تُسجل منذ بداية مارس/آذار الجاري.
ونقلت وكالة "سبأ"، أن "أنصار الله" شيعت جثامين القتلى في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة، بينهم عقيد يُعتقد أنه قيادي بارز، بالإضافة إلى 5 برُتبة رائد، ونقيب، و6 ملازمين، ومساعدين، وفرد دون رتبة.
ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل مكان أو زمان سقوط العناصر، واكتفت بالإشارة إلى أنهم قُتلوا فيما تسميه "معركة النفس الطويل" ضد القوات الحكومية، و"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" في إشارة إلى الغارات الأمريكية الأخيرة، التي جاءت ردا على استئناف الهجمات البحرية للحوثيين.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
غارات جوية أمريكية جديدة على "مواقع أنصار الله" شمالي اليمن
04:15 GMT
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تشييع الجماعة جثامين 8 ضباط آخرين، بينهم عميد يشغل منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة.
وبحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، ارتفع إجمالي قتلى "أنصار الله" في المواجهات منذ مطلع مارس الجاري إلى 76 عنصراً، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم الإعلان عنها منذ أكثر من عام، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاشتباكات والضربات الجوية.
وتواصل الغارات الأمريكية استهداف مواقع "أنصار الله" رداً على هجماتهم على الملاحة البحرية، بينما تشهد الجبهات الداخلية تصاعداً في الاشتباكات بين الجماعة والقوات الحكومية.
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