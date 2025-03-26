https://sarabic.ae/20250326/غارات-جوية-أمريكية-جديدة-على-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1098952789.html

غارات جوية أمريكية جديدة على "مواقع أنصار الله" شمالي اليمن

غارات جوية أمريكية جديدة على "مواقع أنصار الله" شمالي اليمن

سبوتنيك عربي

جدّدت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، قصفها الجوي على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية، مستهدفةً بسلسلة غارات معقل الجماعة في محافظة صعدة (شمال غربي... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T04:15+0000

2025-03-26T04:15+0000

2025-03-26T05:11+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، بأن "عدوانًا أمريكيًا استهدف منطقة آل سالم في مديرية كتاف (شرق مدينة صعدة) بثلاث غارات جوية".وأضاف أن "العدوان الأمريكي استهدف بغارتين شرق مدينة صعدة"، مشيرًا إلى "شن غارتين أمريكيتين على مديرية سفيان في محافظة عمران (شمال صنعاء)".ولم تُشر جماعة "أنصار الله" إلى الأهداف التي طالها القصف الجوي، ولا إلى الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عنه.وتأتي الغارات الجوية الأمريكية، بعد إعلان "أنصار الله" استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطع بحرية أخرى في البحر الأحمر، بعمليات نفّذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية التابعة للجماعة، إضافة إلى مهاجمة أهداف عسكرية في تل أبيب بعدد من الطائرات المسيّرة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، إصابة عدد من الأشخاص جراء 12 غارة جوية أمريكية على محافظة صعدة، توزّعت بين 9 غارات على مدينة صعدة ومحيطها، و3 غارات على مديريات ساقين وسحار وكتاف (غرب وشرق صعدة). وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الجماعة مقتل شخص وإصابة 13 آخرين، بينهم نساء وأطفال، في قصف جوي أمريكي استهدف مبنى سكنيًا في منطقة عصر بمديرية معين غرب العاصمة صنعاء.وكان زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، قد أعلن يوم الأحد الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، ليشمل السفن الأمريكية، ردًا على غارات أمريكية مكثفة استهدفت صنعاء و7 محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة، أسفرت، بحسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة، عن مقتل 53 شخصًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين، بينهم 18 طفلًا وامرأة.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت "أنصار الله" دخول قرارها باستئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، حيّز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء هدنة منحتها لتل أبيب مدتها أربعة أيام لفتح المعابر.وتُسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250326/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-الطائرات-الأمريكة-ترومان-ومهاجمة-أهداف-عسكرية-في-إسرائيل-1098952166.html

https://sarabic.ae/20250325/أنصار-الله-تعلن-سقوط-جرحى-بغارات-أمريكية-على-شمال-اليمن-1098919078.html

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أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة