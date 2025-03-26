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https://sarabic.ae/20250326/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-الطائرات-الأمريكة-ترومان-ومهاجمة-أهداف-عسكرية-في-إسرائيل-1098952166.html
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكة "ترومان" ومهاجمة "أهداف عسكرية" في إسرائيل
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكة "ترومان" ومهاجمة "أهداف عسكرية" في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت مجدداً حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر، ونفذت هجمات على... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T03:13+0000
2025-03-26T03:13+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر والقوات البحرية، نفذت خلال الساعات الماضية عمليةً عسكريةً مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان)، التي يُنطلق منها العدوان على بلدنا".وأضاف: "استمرت المواجهة والاشتباك لعدة ساعات، فيما تستمر القوات المسلحة حتى ساعة إعلان هذا البيان في التصدي الفاعل للعدوان، والتعامل المسؤول مع مختلف التطورات والمستجدات ضمن منطقة العمليات".وذكر العميد سريع أن "سلاح الجو المسيَّر استهدف في وقتٍ سابق أهدافاً عسكريةً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيَّرة"، مشيراً إلى أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي، ومواجهة التصعيد بالتصعيد، والاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلَن عنها سابقاً، وتنفيذ العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.ويُعد الهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية هو الثامن لـ"أنصار الله" خلال أيام، رداً على استمرار الغارات الجوية على مناطق سيطرتها، في حين يُعد هجوم الجماعة على إسرائيل السادس منذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي.
https://sarabic.ae/20250325/ترامب-بعثنا-رسالة-لإيران-بأن-دعمها-لـأنصار-الله-لا-يمكن-أن-يستمر-1098950064.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة

"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكة "ترومان" ومهاجمة "أهداف عسكرية" في إسرائيل

03:13 GMT 26.03.2025
© Photoتحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Photo
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت مجدداً حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر، ونفذت هجمات على أهداف عسكرية في إسرائيل.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر والقوات البحرية، نفذت خلال الساعات الماضية عمليةً عسكريةً مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان)، التي يُنطلق منها العدوان على بلدنا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
ترامب: بعثنا رسالة لإيران بأن دعمها لـ"أنصار الله" لا يمكن أن يستمر
أمس, 20:02 GMT
وأضاف: "استمرت المواجهة والاشتباك لعدة ساعات، فيما تستمر القوات المسلحة حتى ساعة إعلان هذا البيان في التصدي الفاعل للعدوان، والتعامل المسؤول مع مختلف التطورات والمستجدات ضمن منطقة العمليات".
وذكر العميد سريع أن "سلاح الجو المسيَّر استهدف في وقتٍ سابق أهدافاً عسكريةً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيَّرة"، مشيراً إلى أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي، ومواجهة التصعيد بالتصعيد، والاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلَن عنها سابقاً، وتنفيذ العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويُعد الهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية هو الثامن لـ"أنصار الله" خلال أيام، رداً على استمرار الغارات الجوية على مناطق سيطرتها، في حين يُعد هجوم الجماعة على إسرائيل السادس منذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي.
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