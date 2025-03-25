https://sarabic.ae/20250325/ترامب-بعثنا-رسالة-لإيران-بأن-دعمها-لـأنصار-الله-لا-يمكن-أن-يستمر-1098950064.html

ترامب: بعثنا رسالة لإيران بأن دعمها لـ"أنصار الله" لا يمكن أن يستمر

ترامب: بعثنا رسالة لإيران بأن دعمها لـ"أنصار الله" لا يمكن أن يستمر

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية، تحصل على الدعم والسلاح من إيران. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T20:02+0000

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وقال ترامب إن بلاده بعثت رسالة لإيران بأن "دعمها لأنصار الله لا يمكن أن يستمر"، مشيرا إلى أن "أنصار الله كانت لا تتمنى أن لا يحصل هجوما عليها".وأضاف: "لم تكن هناك معلومات سرية في المحادثة بشأن خطط ضرب المواقع في اليمن"، متابعا: "أنصار الله الآن يفرون وأسوأهم قتلته قواتنا".وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، الأسبوع الماضي، سلسلة ضربات جوية ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة لـ"أنصار الله"، بهدف استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قواتها هجوما جديدا على مطار بن غوريون في إسرائيل، وشن هجوم آخر على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"، وقطع بحرية أخرى في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المسيرة.ويعد الهجوم هو الرابع لـ "أنصار الله" على إسرائيل، خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، السبت الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، سبقه بـ 24 ساعة، هجوم على هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ مماثل، وذلك بعد أيام من هجومين منفصلين، يوم الثلاثاء الماضي، استهدفا مطار بن غوريون و قاعدة نيفاتيم الجوية، بصاروخين فرط صوتيين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددها لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله" آخرها في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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