https://sarabic.ae/20250322/مقاتلات-أميركية-تشن-3-غارات-على-مطار-الحديدة-الدولي-غربي-اليمن-1098864144.html
مقاتلات أميركية تشن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي غربي اليمن
مقاتلات أميركية تشن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي غربي اليمن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن طائرات حربية أمريكية نفذت ثلاث غارات على المطار الدولي في مدينة الحديدة باليمن. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T20:42+0000
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وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية، أن "العدوان الأمريكي نفذ ثلاث غارات جوية على مطار الحديدة الدولي".وفي وقت سابق، قال زعيم حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، خلال كلمته اليوم السبت، "إن القرار الأمريكي بإرسال حاملة طائرات أخرى إلى الساحل اليمني، هو تأكيد مباشر على أن مجموعة حاملة الطائرات التي تقودها "يو إس إس هاري ترومان" غير قادرة على الصمود في وجه المقاومين اليمنيين، الذين يعتزمون مواصلة ضرب إسرائيل دعما لقطاع غزة، وكذلك السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر".وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، يوم السبت الماضي، سلسلة ضربات جوية ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة لـ"أنصار الله"، بهدف استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20250321/أنصار-الله-تستهدف-مطار-بن-غوروين-في-إسرائيل-بصاروخ-باليستي-1098848488.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
مقاتلات أميركية تشن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي غربي اليمن
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن طائرات حربية أمريكية نفذت ثلاث غارات على المطار الدولي في مدينة الحديدة باليمن.
وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية، أن "العدوان الأمريكي نفذ ثلاث غارات جوية على مطار الحديدة الدولي".
وفي وقت سابق، قال زعيم حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، خلال كلمته اليوم السبت، "إن القرار الأمريكي بإرسال حاملة طائرات أخرى إلى الساحل اليمني، هو تأكيد مباشر على أن مجموعة حاملة الطائرات التي تقودها "يو إس إس هاري ترومان" غير قادرة على الصمود في وجه المقاومين اليمنيين، الذين يعتزمون مواصلة ضرب إسرائيل دعما لقطاع غزة، وكذلك السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر".
وأفاد مسؤول أمريكي بأن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قرر تمديد بقاء حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في الشرق الأوسط.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول أن بلاده قررت كذلك إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم "أنصار الله" عن استهداف قطع حربية أمريكية ترافق حاملة الطائرات "ترومان" باستخدام طائرات مسيرة، كما أفادت مصادر إعلامية بحدوث انفجارات عنيفة جنوب مدينة الحديدة في اليمن.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، يوم السبت الماضي، سلسلة ضربات جوية ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة لـ"أنصار الله"، بهدف استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وتُعد هذه الضربات أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.