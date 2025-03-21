https://sarabic.ae/20250321/أنصار-الله-تستهدف-مطار-بن-غوروين-في-إسرائيل-بصاروخ-باليستي-1098848488.html

"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوروين في إسرائيل بصاروخ باليستي

"أنصار الله" تستهدف مطار بن غوروين في إسرائيل بصاروخ باليستي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2". 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T23:19+0000

2025-03-21T23:19+0000

2025-03-21T23:25+0000

أنصار الله

الحرب على اليمن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان له: "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".وأضاف: "وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة"، محذرا شركات الطيران من أن ما يسمى بمطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.وذكر العميد سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان)".ويأتي الهجوم، الذي يعد الرابع على إسرائيل خلال أيام، غداة إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، سبقه استهداف مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية يوم الثلاثاء الماضي بصاروخين مماثلين.ويوم الأربعاء قبل الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، مهددا باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددها لتل أبيب بأربعة أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وكانت إسرائيل قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله"، آخرها في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب اليمن)، أوقعت قتلى وجرحى، ردا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250320/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-في-إسرائيل-بصاروخ-فرط-صوتي-1098822301.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, الحرب على اليمن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم