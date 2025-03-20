https://sarabic.ae/20250320/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-في-إسرائيل-بصاروخ-فرط-صوتي-1098822301.html
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تنفيذها هجوما جديدا على إسرائيل، مؤكدة أنه طال هدفا للجيش الإسرائيلي، ردا على استئناف تل أبيب العمليات العسكرية ضد... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T22:40+0000
2025-03-20T22:40+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2) وحققت هدفها بنجاح".وذكر العميد سريع أن "هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة".وشدد على أن "عمليات المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي على بلدنا".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" أن "العمليات بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".ويعد هجوم "أنصار الله" على إسرائيل الثاني خلال ساعات، والثالث من نوعه في غضون أيام، إذ أعلنت الجماعة، أمس الخميس، أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، سبقه هجوم بصاروخ مماثل يوم الثلاثاء الماضي استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل، وقالت إنه "حقق هدفه بنجاح".
https://sarabic.ae/20250318/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-قاعدة-نيفاتيم-الجوية-في-إسرائيل-بصاروخ-فرط-صوتي-1098758145.html
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أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تنفيذها هجوما جديدا على إسرائيل، مؤكدة أنه طال هدفا للجيش الإسرائيلي، ردا على استئناف تل أبيب العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.
القاهرة – سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2) وحققت هدفها بنجاح".
وذكر العميد سريع أن "هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة".
وشدد على أن "عمليات المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي على بلدنا".
وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" أن "العمليات بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
ويعد هجوم "أنصار الله" على إسرائيل الثاني خلال ساعات، والثالث من نوعه في غضون أيام، إذ أعلنت الجماعة، أمس الخميس، أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي
فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، سبقه هجوم بصاروخ مماثل يوم الثلاثاء الماضي استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل، وقالت إنه "حقق هدفه بنجاح".