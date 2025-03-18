https://sarabic.ae/20250318/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-قاعدة-نيفاتيم-الجوية-في-إسرائيل-بصاروخ-فرط-صوتي-1098758145.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الواقعة في بئر السبع جنوبي إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي. 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T19:00+0000

2025-03-18T19:00+0000

2025-03-18T19:00+0000

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg

وجاء في بيان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليةَ استهداف قاعدةَ "نيفاتيم" الجوية بصاروخ باليستي فرطِ صوتي نوعِ "فلسطين2" وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاح".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن". وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.

https://sarabic.ae/20250318/قيادي-في-أنصار-الله-يكشف-لـسبوتنيك-عن-العقبة-التي-تقف-في-طريق-نجاح-العدوان-الأمريكي-على-اليمن-1098756074.html

https://sarabic.ae/20250317/ترامب-يتوعد-أنصار-الله-بـقوة-هائلة-ويحمل-إيران-مسؤولية-أي-هجوم-آخر-1098725002.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, إسرائيل