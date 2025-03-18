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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الواقعة في بئر السبع جنوبي إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليةَ استهداف قاعدةَ "نيفاتيم" الجوية بصاروخ باليستي فرطِ صوتي نوعِ "فلسطين2" وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاح".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن". وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل
أخبار اليمن الأن, إسرائيل
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الواقعة في بئر السبع جنوبي إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي.
وجاء في بيان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليةَ استهداف قاعدةَ "نيفاتيم" الجوية بصاروخ باليستي فرطِ صوتي نوعِ "فلسطين2" وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاح".
وأضاف البيان: "القوات المسلحة اليمنية ستوسع من دائرةِ الأهدافِ في فلسطين المحتلة خلالَ الساعات والأيام المقبلةِ ما لم يتوقف العدوان على غزة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة
".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".
وأضاف سريع، أن "العدو الأمريكي شن عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة"، مؤكدا أن الجماعة "لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان"
وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي
استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".
وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية
، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.