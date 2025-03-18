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الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية
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قيادي في أنصار الله يكشف لـ"سبوتنيك" عن العقبة التي تقف في طريق نجاح العدوان الأمريكي على اليمن
قيادي في أنصار الله يكشف لـ"سبوتنيك" عن العقبة التي تقف في طريق نجاح العدوان الأمريكي على اليمن
سبوتنيك عربي
أكد محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لأنصار الله باليمن، أن العدوان الأمريكي اليوم على اليمن، في عهد ترامب، لا يختلف عما كان عليه في عهد بايدن، إلا في عملية... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T16:14+0000
2025-03-18T16:14+0000
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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المشكلة التي كانت تواجه الإدارة الأمريكية في عهد بايدن لا زالت تواجهها أيضا في عهد ترامب والتي تتعلق بنقص المعلومات الاستخباراتية حول المواقع الصاروخية والجوية في اليمن، لأن اليمن قد اتخذ كل الاحتياطات المتعلقة بهذا الأمر، وهو ما جعل القوة الأمريكية العدوانية عمياء وتقصف المدنيين عشوائيا.وحول تأثير الضربات الأمريكية الأخيرة على قدرات أنصار الله العسكرية ومواقفهم السياسية والوضع الداخلي يقول عضو المجلس السياسي، نحن ندرك أننا نواجه عدوا يمتلك إمكانيات عسكرية واقتصادية هائلة، وأن مواجهته تتطلب تقديم الكثير من التضحيات وهو ما هيأنا أنفسنا له لنصرة إخوتنا في فلسطين"وأكد البخيتي، أن العدوان الأمريكي لن ينجح في تحييد اليمن أو التأثير في دوره المتعلق بمساندة غزة، حيث ، عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر لا تزال مستمرة سواء ضد أمريكا أو إسرائيل، واليوم أمريكا وإسرائيل لا يستطيعون التحرك بحرية في البحر الأحمر وأصبحت خطوطهم الملاحية مقطوعة.وتوجه البخيتي، بالنصح إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بأن يضغطوا على إسرائيل من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار لأن استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة لن يحقق أي مكاسب عسكرية لإسرائيل، عدا كشف إجرام إسرائيل وحقيقة أمريكا أمام العالم.وأشار البخيتي، إلى أن استئناف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من قبل العدوان الإسرائيلي جاء وبدعم أمريكي في ظل ظروف تسمح لنتنياهو بارتكاب المزيد من الجرائم، ونتوقع أن تكون هناك المزيد من الجرائم في غزة والتصعيد في المنطقة والسبب الرئيسي لذلك هو تخاذل العرب والمسلمين عن مناصرة إخواننا في غزة.صرّح مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة والمتحدث باسم الدفاع الأمريكية شون بارنيل، أمس الاثنين، بأن أمريكا تعتزم استخدام القوة المميتة "الساحقة" ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية حتى تحقيق هدفها في اليمن.وقال بارنيل خلال مؤتمر صحفي: "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا (في اليمن)".وأكد بارنيل أن أمريكا لا تسعى لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط، بل تركز على تعزيز مصالحها الوطنية.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنتها "أنصار الله" على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر لم تكن ناجحة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20250317/البنتاغون-واشنطن-ستستخدم-القوة-المميتة-الساحقة-من-أجل-تحقيق-أهدافها-في-اليمن--1098729189.html
https://sarabic.ae/20250318/هل-تستهدف-واشنطن-إيران-بعد-أنصار-الله-في-اليمن-1098753755.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, قصف اليمن, أطفال اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, الاعتراف بدولة فلسطين, ممثل فلسطين
حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, قصف اليمن, أطفال اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, الاعتراف بدولة فلسطين, ممثل فلسطين

قيادي في أنصار الله يكشف لـ"سبوتنيك" عن العقبة التي تقف في طريق نجاح العدوان الأمريكي على اليمن

16:14 GMT 18.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع
 المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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حصري
أكد محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لأنصار الله باليمن، أن العدوان الأمريكي اليوم على اليمن، في عهد ترامب، لا يختلف عما كان عليه في عهد بايدن، إلا في عملية الإفراط في استخدام القوة العسكرية، وقصف الطيران حتى عندما يكون الأمر غير ضروري.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المشكلة التي كانت تواجه الإدارة الأمريكية في عهد بايدن لا زالت تواجهها أيضا في عهد ترامب والتي تتعلق بنقص المعلومات الاستخباراتية حول المواقع الصاروخية والجوية في اليمن، لأن اليمن قد اتخذ كل الاحتياطات المتعلقة بهذا الأمر، وهو ما جعل القوة الأمريكية العدوانية عمياء وتقصف المدنيين عشوائيا.
وقال البخيتي، إن الموقف اليمني من القضية الفلسطينية وما يجري في غزة ثابت ولن نتخلى عنها، بل على العكس سوف نقوم بتوسيع عملياتنا العسكرية ونصعد طالما استمر العدوان على غزة ومعاودة العدو الإسرائيلي عمليات الاستهداف في غزة.
وحول تأثير الضربات الأمريكية الأخيرة على قدرات أنصار الله العسكرية ومواقفهم السياسية والوضع الداخلي يقول عضو المجلس السياسي، نحن ندرك أننا نواجه عدوا يمتلك إمكانيات عسكرية واقتصادية هائلة، وأن مواجهته تتطلب تقديم الكثير من التضحيات وهو ما هيأنا أنفسنا له لنصرة إخوتنا في فلسطين"
وأكد البخيتي، أن العدوان الأمريكي لن ينجح في تحييد اليمن أو التأثير في دوره المتعلق بمساندة غزة، حيث ، عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر لا تزال مستمرة سواء ضد أمريكا أو إسرائيل، واليوم أمريكا وإسرائيل لا يستطيعون التحرك بحرية في البحر الأحمر وأصبحت خطوطهم الملاحية مقطوعة.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
البنتاغون: واشنطن ستستخدم "القوة المميتة الساحقة" من أجل تحقيق أهدافها في اليمن
أمس, 19:52 GMT
وتوجه البخيتي، بالنصح إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بأن يضغطوا على إسرائيل من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار لأن استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة لن يحقق أي مكاسب عسكرية لإسرائيل، عدا كشف إجرام إسرائيل وحقيقة أمريكا أمام العالم.
وأشار البخيتي، إلى أن استئناف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من قبل العدوان الإسرائيلي جاء وبدعم أمريكي في ظل ظروف تسمح لنتنياهو بارتكاب المزيد من الجرائم، ونتوقع أن تكون هناك المزيد من الجرائم في غزة والتصعيد في المنطقة والسبب الرئيسي لذلك هو تخاذل العرب والمسلمين عن مناصرة إخواننا في غزة.
صرّح مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة والمتحدث باسم الدفاع الأمريكية شون بارنيل، أمس الاثنين، بأن أمريكا تعتزم استخدام القوة المميتة "الساحقة" ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية حتى تحقيق هدفها في اليمن.
وقال بارنيل خلال مؤتمر صحفي: "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا (في اليمن)".
وأكد بارنيل أن أمريكا لا تسعى لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط، بل تركز على تعزيز مصالحها الوطنية.
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
راديو
هل تستهدف واشنطن إيران بعد "أنصار الله" في اليمن؟
14:28 GMT
وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنتها "أنصار الله" على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر لم تكن ناجحة.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع البحرية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية، وذلك ردا على العدوان الأمريكية الذي استهدف اليمن".
وأعلنت "أنصار الله" تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). وذكرت أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام".
وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.
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