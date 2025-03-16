https://sarabic.ae/20250316/اليمن-47-شخصا-بين-قتيل-وجريح-في-الغارات-الأمريكية-على-صنعاء-وصعدة-1098691909.html

اليمن.. 47 شخصا بين قتيل وجريح في الغارات الأمريكية على صنعاء وصعدة

اليمن.. 47 شخصا بين قتيل وجريح في الغارات الأمريكية على صنعاء وصعدة

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن). 16.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-16T03:22+0000

2025-03-16T03:22+0000

2025-03-16T04:49+0000

الحرب على اليمن

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الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة [مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية]".في سياق متصل، "تعرضت محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) إلى 3 غارات استهدفت شرق مديرية مَجْزِر [شمال غربي مأرب]"، حسب "المسيرة".وبوقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" مقتل 4 أطفال وامرأة، وإصابة أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال إثر غارات أميركية على منزلين في منطقة قُحزة شمال مدينة صعدة، وسقوط قتيل وجريح بغارة أميركية استهدفت منطقة سكنية في عزلة الشعف بمديرية ساقين غرب مدينة صعدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة إرتفاع حصيلة ضحايا غارات أميركية على حي سكني في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء إلى 13 قتيلاً و9 جرحى.وكان مصدر يمني قد أفاد لـ "ريا نوفوستي"، مساء السبت، بأن مقاتلات أمريكية شنت غارات استهدفت مقراً للمكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء، وقاعدة الديلمي الجوية وموقع اتصالات في الضواحي الشمالية للعاصمة.ويأتي القصف الجوي الأميركي بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، عقب انتهاء مهلة حددتها الجماعة بـ 4 أيام لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.ويوم الجمعة الماضي، هدد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إسرائيل باستئناف العمليات البحرية ضدها إذا استمرت في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، متوعداً بمقابلة الحصار الإسرائيلي لغزة بحصار بحري على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250315/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية-على-صنعاء-إلى-22-قتيلا-وجريحا-1098691493.html

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الحرب على اليمن, قصف اليمن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية