https://sarabic.ae/20250315/البيت-الأبيض-الرئيس-ترامب-يتحرك-لوضع-حد-للهجمات-الحوثية-التي-تهدد-التجارة-العالمية-1098691643.html
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يتحرك لوضع حد للهجمات الحوثية التي تهدد التجارة العالمية
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يتحرك لوضع حد للهجمات الحوثية التي تهدد التجارة العالمية
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض أن الهجمات الحوثية المستمرة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي والتجارة الدولية، مشددًا... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T23:49+0000
2025-03-15T23:49+0000
2025-03-15T23:49+0000
العالم
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البيت الأبيض
ترامب
أنصار الله
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وأوضح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أنه لم تتمكن أي سفينة تجارية تحمل العلم الأمريكي من الإبحار بأمان عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن منذ أكثر من عام، بسبب الهجمات الحوثية المتزايدة، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.كما اضطرت 75% من السفن الأمريكية والبريطانية إلى تغيير مسارها حول أفريقيا، ما أدى إلى:موقف الرئيس ترامبأكد البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب يتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذا التهديد، مشددًا على أن قيادته الحازمة تعمل على إعادة الاستقرار إلى الممرات المائية الدولية.كما ذكر البيت الأبيض، أن الحوثيين نفذوا 174 هجومًا على السفن الحربية الأمريكية و 145 هجومًا على السفن التجارية منذ عام 2023، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تؤثر أيضًا على الحلفاء الأوروبيين، حيث اضطرت 60% من السفن الأوروبية إلى تغيير مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر.واختتم البيت الأبيض بيانه بالتأكيد على أن الرئيس ترامب لن يتهاون في حماية المصالح الأمريكية، وسيتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن الملاحة الدولية وردع التهديدات التي تعطل الاقتصاد العالمي.كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن هجمات دقيقة وقوية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" في اليمن.وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت: "على إيران وقف دعم الجماعة اليمنية فورا"، مضيفا: "يجب أن تتوقف هجمات "أنصار الله" ابتداء من اليوم".
https://sarabic.ae/20250315/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية-على-صنعاء-إلى-22-قتيلا-وجريحا-1098691493.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض, ترامب, أنصار الله
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض, ترامب, أنصار الله
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يتحرك لوضع حد للهجمات الحوثية التي تهدد التجارة العالمية
أكد البيت الأبيض أن الهجمات الحوثية المستمرة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي والتجارة الدولية، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي قوة إرهابية بمنع السفن الأمريكية التجارية والعسكرية من الإبحار بحرية في الممرات المائية العالمية.
وأوضح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أنه لم تتمكن أي سفينة تجارية
تحمل العلم الأمريكي من الإبحار بأمان عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن منذ أكثر من عام، بسبب الهجمات الحوثية المتزايدة، وفقا لبيان
صادر عن البيت الأبيض.
وبحسب البيان، أشار تقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن الهجمات الحوثية منذ عام 2023 أدت إلى انخفاض حاد في عدد السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر، حيث تراجع العدد من 25,000 إلى 10,000 سفينة سنويًا، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن العالمية.
كما اضطرت 75% من السفن الأمريكية والبريطانية إلى تغيير مسارها حول أفريقيا، ما أدى إلى:
زيادة مدة الرحلة بمعدل 10 أيام إضافية.
ارتفاع تكاليف الوقود بمقدار مليون دولار لكل رحلة.
زيادة معدل التضخم العالمي للسلع الاستهلاكية بنسبة 0.6% إلى 0.7% خلال عام 2024
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب يتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذا التهديد، مشددًا على أن قيادته الحازمة تعمل على إعادة الاستقرار إلى الممرات المائية الدولية.
كما ذكر البيت الأبيض، أن الحوثيين نفذوا 174 هجومًا على السفن الحربية الأمريكية و 145 هجومًا على السفن التجارية منذ عام 2023، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تؤثر أيضًا على الحلفاء الأوروبيين، حيث اضطرت 60% من السفن الأوروبية إلى تغيير مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر.
واختتم البيت الأبيض بيانه بالتأكيد على أن الرئيس ترامب لن يتهاون في حماية المصالح الأمريكية، وسيتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن الملاحة الدولية وردع التهديدات التي تعطل الاقتصاد العالمي.
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن هجمات دقيقة وقوية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" في اليمن.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت: "على إيران وقف دعم الجماعة اليمنية فورا"، مضيفا: "يجب أن تتوقف هجمات "أنصار الله" ابتداء من اليوم".