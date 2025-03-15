https://sarabic.ae/20250315/البيت-الأبيض-الرئيس-ترامب-يتحرك-لوضع-حد-للهجمات-الحوثية-التي-تهدد-التجارة-العالمية-1098691643.html

البيت الأبيض: الرئيس ترامب يتحرك لوضع حد للهجمات الحوثية التي تهدد التجارة العالمية

البيت الأبيض: الرئيس ترامب يتحرك لوضع حد للهجمات الحوثية التي تهدد التجارة العالمية

سبوتنيك عربي

أكد البيت الأبيض أن الهجمات الحوثية المستمرة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي والتجارة الدولية، مشددًا... 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T23:49+0000

2025-03-15T23:49+0000

2025-03-15T23:49+0000

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البيت الأبيض

ترامب

أنصار الله

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وأوضح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أنه لم تتمكن أي سفينة تجارية تحمل العلم الأمريكي من الإبحار بأمان عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن منذ أكثر من عام، بسبب الهجمات الحوثية المتزايدة، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.كما اضطرت 75% من السفن الأمريكية والبريطانية إلى تغيير مسارها حول أفريقيا، ما أدى إلى:موقف الرئيس ترامبأكد البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب يتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذا التهديد، مشددًا على أن قيادته الحازمة تعمل على إعادة الاستقرار إلى الممرات المائية الدولية.كما ذكر البيت الأبيض، أن الحوثيين نفذوا 174 هجومًا على السفن الحربية الأمريكية و 145 هجومًا على السفن التجارية منذ عام 2023، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تؤثر أيضًا على الحلفاء الأوروبيين، حيث اضطرت 60% من السفن الأوروبية إلى تغيير مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر.واختتم البيت الأبيض بيانه بالتأكيد على أن الرئيس ترامب لن يتهاون في حماية المصالح الأمريكية، وسيتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن الملاحة الدولية وردع التهديدات التي تعطل الاقتصاد العالمي.كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن هجمات دقيقة وقوية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" في اليمن.وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت: "على إيران وقف دعم الجماعة اليمنية فورا"، مضيفا: "يجب أن تتوقف هجمات "أنصار الله" ابتداء من اليوم".

https://sarabic.ae/20250315/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية-على-صنعاء-إلى-22-قتيلا-وجريحا-1098691493.html

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